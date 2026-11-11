باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه المیادین هشدار داد که «هرگونه حمله جدید آمریکا با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی دوردست این کشور پاسخ داده خواهد شد».

رضایی در این گفت‌و‌گو تاکید کرد: «پایان جنگ در همه جبهه‌های غرب آسیا، به‌ویژه لبنان، یکی از شروط اساسی ماست.»

او درباره مواد هسته‌ای غنی‌شده ایران گفت: «حتی یک ذره از مواد هسته‌ای غنی‌شده را از ایران خارج نخواهیم کرد. به دوستان روس خود اطلاع داده‌ایم که مواد غنی‌شده در ایران باقی خواهد ماند و خودمان از آن استفاده خواهیم کرد.»

رضایی افزود: «برای طراحی کشتی‌ها و زیردریایی‌هایی که با انرژی هسته‌ای کار می‌کنند، به مواد غنی‌شده نیاز داریم.»

وی همچنین اشاره کرد که ایران در حوزه جنگ الکترونیک به سطح پیشرفته‌ای رسیده است که امکان کنترل پهپاد‌های آمریکایی و نشاندن آنها را فراهم می‌کند.

سرلشکر رضایی همچنین تاکید کرد که «پاسخ آمریکا فریبکارانه است» و گفت ایران شروط هفت‌گانه خود را به واشنگتن اعلام کرده و در انتظار پاسخی «صریح و روشن» است. او افزود پاسخ اولیه واشنگتن از نظر تهران «کافی نبوده» و آمریکا تاکنون پاسخ روشنی به این شروط ارائه نکرده است؛ هرچند ممکن است در آینده چنین پاسخی ارائه دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت شروط هفت‌گانه‌ای که تهران اعلام کرده، همان حقوق ملت ایران است و افزود تنگه هرمز «تا زمانی که این شروط اجرا نشوند، باز نخواهد شد».

رضایی در گفت‌و‌گو با المیادین، ادعا‌های آمریکا درباره ادامه مذاکرات با ایران و برگزاری نشستی در قطر را رد کرد و گفت این ادعا‌ها «دروغ و افترا محض» هستند.

وی همچنین معتقد است مطرح کردن موضوع ادامه مذاکرات با هدف کاهش فشار‌های اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت صورت می‌گیرد.

منبع: المیادین