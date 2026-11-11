باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان از توقیف چهار فروند قایق صیادی مجهز به تجهیزات صید غیرمجاز «شب‌چراغی» در آب‌های جاسک خبر داد و تأکید کرد که برخورد با فعالیت‌های مخرب زیست‌محیطی در دستور کار جدی این نیرو قرار دارد.

سرهنگ مسعود احسانی اظهار کرد: در جریان اجرای طرح «اقتدار خلیج فارس» و با هدف تشدید نظارت بر آب‌های ساحلی و صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان، گشت مشترک دریایی نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات جاسک و پایگاه دریابانی این شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران گشت پس از رصد و کنترل دقیق حوزه استحفاظی، در محدوده دریایی منطقه «بهمدی» در غرب جاسک و در فاصله حدود پنج مایلی از ساحل، چهار فروند قایق صیادی (مجهز به موتورهای ۸۵ اسب بخار) را شناسایی کردند که با استفاده از نورافکن و تجهیزات روشنایی قوی، به صورت غیرمجاز مشغول صید به روش مخرب «شب‌چراغی» بودند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان هرمزگان ادامه داد: در این عملیات ضربتی، ۹ نفر از عوامل این تخلف دستگیر و چهار دستگاه موتور برق، پروژکتورهای پرقدرت، لامپ‌های مخصوص صید شب‌چراغی و سایر ادوات مرتبط کشف و ضبط شد. به گفته وی، متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

احسانی در پایان با اشاره به آثار زیان‌بار و تخریبی صید شب‌چراغی بر اکوسیستم دریایی، زیستگاه‌ها و ذخایر آبزیان خلیج فارس، بر تداوم و استمرار گشت‌های مشترک دریایی و برخورد قاطع با هرگونه فعالیت صیادی غیرمجاز در آب‌های استان هرمزگان تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی پلیس هرمزگان