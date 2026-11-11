مرکز مشاوره مهر رضوی لامرد با مشارکت آستان قدس رضوی و در قالب برنامه‌ای شش‌ماهه برای ارائه خدمات تخصصی روان‌شناختی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمانه ذوالقدری جهرمی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس اعلام کرد: مرکز مشاوره مهر رضوی با هدف ارائه خدمات تخصصی روان‌شناختی به افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم در شهرستان لامرد افتتاح شد؛ خدمات این مرکز با مشارکت متخصصان بومی و در قالب برنامه‌ای شش‌ماهه ارائه می‌شود.

او با اشاره به ضرورت حمایت روانی و اجتماعی از آسیب‌دیدگان بحران‌ها، اظهار کرد: جبران خسارت‌های مادی به‌تنهایی برای حمایت از افرادی که شرایط دشوار و آسیب‌زا را پشت سر گذاشته‌اند کافی نیست و توجه به سلامت روان افراد و خانواده‌ها باید در برنامه‌های پس از بحران مورد توجه قرار گیرد.

ذوالقدر با اشاره به تجربه راه‌اندازی مرکز مشاوره مهر رضوی در شهرستان میناب افزود: با توجه به تجربه موفق این مرکز در ارائه حمایت‌های روان‌شناختی به آسیب‌دیدگان، دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس پیشنهاد راه‌اندازی مرکزی مشابه در لامرد را به آستان قدس رضوی ارائه کرد که پس از تصویب، مقدمات اجرای آن با همکاری دفتر امام جمعه، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان فراهم شد.

او با بیان اینکه مرکز مهر رضوی لامرد برای ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای و حمایت روانی از آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم فعالیت می‌کند، گفت: در این مرکز از ظرفیت نیرو‌های متخصص بومی، از جمله روان‌شناسان و مشاوران و فعالان حوزه سلامت روان استفاده خواهد شد تا افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده بتوانند با سهولت بیشتری به خدمات تخصصی دسترسی داشته باشند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس ادامه داد: فعالیت این مرکز در قالب یک برنامه تخصصی شش‌ماهه پیش‌بینی شده است که شناسایی و سطح‌بندی افراد نیازمند حمایت، ارائه مشاوره و انجام مداخلات روان‌شناختی و همچنین ارزیابی میزان اثربخشی خدمات را دربرمی‌گیرد.

او با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های اجتماعی و مجموعه‌های مردمی برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز نمونه‌ای از همکاری و مسئولیت‌پذیری جمعی برای پاسخ به نیاز‌های اجتماعی است. حمایت مؤثر از خانواده‌های آسیب‌دیده زمانی محقق می‌شود که ابعاد مختلف زندگی آنان مورد توجه قرار گیرد و سلامت روان نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این ابعاد در اولویت باشد.

ذوالقدری ابراز امیدواری کرد که مرکز مهر رضوی لامرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و همراهی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول، خدمات مؤثر و مستمری به جامعه هدف ارائه دهد و در بازتوانی روانی و تقویت توان فردی و خانوادگی آسیب‌دیدگان نقش‌آفرین باشد.

مرکز مشاوره مهر رضوی، واحد لامرد با حضور جوادزاده، نماینده آستان قدس رضوی، علی علیزاده فرماندار شهرستان لامرد، سید موسی موسوی نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد آزاد امام جمعه لامرد و جمعی از مسئولان و میهمانانی از مشهد مقدس افتتاح شد.

این مراسم با هدف معرفی ظرفیت‌ها و خدمات مرکز و توسعه فعالیت‌های مشاوره‌ای و روان‌شناختی در منطقه برگزار شد. حاضران در جریان این آیین از بخش‌های مختلف مرکز بازدید کردند و با زمینه‌های فعالیت، اهداف و برنامه‌های آن آشنا شدند.

راه‌اندازی مرکز مشاوره مهر رضوی در لامرد با هدف افزایش دسترسی شهروندان به خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان انجام شده است.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: حمایت روانی ، بحران ، جنوب فارس
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