رئیس دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه از وقوع یک فقره قتل خانوادگی در این شهرستان خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه از وقوع یک فقره قتل خانوادگی در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: مردی در پی اختلافات خانوادگی، همسر خود را که به‌تازگی وضع حمل کرده بود، به قتل رساند.

 در پی وقوع این قتل خانوادگی، بر اساس اطلاعات اولیه، متهم در پی مشاجره و بروز اختلافات خانوادگی، با واردکردن ضربات متعدد به ناحیه پهلو و سر همسرش، موجب مرگ وی شد.

 با حضور عوامل انتظامی و انجام اقدامات لازم، متهم شناسایی و دستگیر شد.

 متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

علت اولیه وقوع این حادثه، اختلافات و مشاجرات خانوادگی اعلام شده است.

برچسب ها: دادگستری ، کرمان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
کنترل خشم و از کودکی تو مدارس ب دانش اموزان اموزش بدین


اموزش و پرورش باید متحول بشه
مهارت محور باشه تو زندگی ، شغل ،...
کنکور محوری روزگار مون سیاه کرده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
بعضی زن ها واقعا دیگه غیرقابل تحمل شده اند
متاسفانه زن ها صاحب همه چی شدن
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