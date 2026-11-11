باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ، نشست سیدایرج کاظمی‌جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه، با جمعی از اساتید دانشگاه‌های شهرستان ( آزاد اسلامی، پیام نور و علمی‌کاربردی)، به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت برگزار شد.

در این نشست، اساتیدی حضور داشتند که از سوی دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور و علمی‌کاربردی واحد دهدشت انتخاب و به فرمانداری معرفی شده بودند. فرآیند شناسایی و انتخاب اساتید مدعو به‌طور کامل بر عهده دانشگاه‌های یادشده بود. این نشست با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان مدیریت شهرستان و جامعه دانشگاهی و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های تخصصی اساتید برگزار شد. اساتید منتخب دانشگاه‌ها به بیان مسائل، چالش‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه آموزش عالی و همچنین موضوعات مختلف شهرستان پرداختند.

مطالبات دانشگاه‌ها؛ از زیرساخت و امکانات تا مسائل رفاهی و آموزشی

اساتید حاضر در این نشست، مجموعه‌ای از مسائل و نیازهای دانشگاه‌های شهرستان را مطرح کردند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ضعف روشنایی معابر منتهی به دانشگاه‌ها با توجه به برگزاری کلاس‌ها تا ساعاتی از شب، مشکلات سرویس حمل‌ونقل و تاکسی، ضرورت تأمین امنیت محدوده دانشگاه‌ها، ساماندهی حضور معتادان و سگ‌های ولگرد، احداث جداول هدایت آب‌های سطحی و بهبود زیرساخت‌های محیطی اشاره کرد.

همچنین مشکلات مربوط به تأمین انرژی، هزینه‌های بالای انرژی، ضرورت تسهیل صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی، کمبود اعتبارات دانشگاه‌ها، مرمت و تجهیز سالن‌های ورزشی، احداث چمن مصنوعی، ایجاد فضای ورزشی ویژه بانوان، تأمین خوابگاه و محل اسکان موقت دانشجویان و پیگیری موضوع مسکن اساتید و کارکنان از دیگر مطالبات مطرح‌شده بود.

در بخش آموزشی و پژوهشی نیز اساتید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش، ارائه آموزش‌های مکمل و به‌روز، توجه به آموزش اخلاق و مهارت‌های مورد نیاز دانشجویان، تقویت انگیزه تحصیلی و شغلی، تشویق دانشجویان برتر در پایان دوره تحصیل و توجه بیشتر به وضعیت حق‌الزحمه اساتید تأکید کردند.

دانشگاه‌ها؛ ظرفیت مغفول‌مانده در حل مسائل و توسعه شهرستان

بخش دیگری از مباحث این نشست به ضرورت گسترش همکاری دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی اختصاص داشت. اساتید با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در شناسایی و حل مسائل شهرستان، پیشنهادهایی از جمله استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها در مطالعات و برنامه‌ریزی‌های اجرایی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران ادارات، بهره‌گیری از توان آزمایشگاهی و فنی دانشگاه‌ها، مشارکت اساتید در جانمایی پروژه‌های عمرانی و استفاده از پایان‌نامه‌های دانشجویی برای حل مسائل واقعی شهرستان را مطرح کردند.

همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی و موضوع‌محور با حضور اساتید، دعوت از دانشگاهیان برای مشارکت در جلسات فرمانداری و شوراهای اداری، استفاده از ظرفیت اساتید خانم به‌عنوان مشاور، ایجاد اتاق فکر علمی در کنار مدیریت شهرستان و بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها در اجرای طرح مدیریت محله‌محور از دیگر پیشنهادهای ارائه‌شده بود.

در این بخش، بر ضرورت پیوند دادن مسائل و مطالبات مردم با توان علمی دانشگاه‌ها نیز تأکید شد؛ به این معنا که مسائل از سوی مردم و محلات شناسایی و بیان شود و دانشگاه‌ها با استفاده از داده‌ها و ظرفیت‌های تخصصی خود، به تحلیل و ارائه راهکار برای حل آن‌ها بپردازند. فراهم‌کردن زمینه دسترسی اساتید به داده‌ها و اطلاعات شهرستان، حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و ایجاد زمینه تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد توسط دانشگاهیان نیز مورد توجه قرار گرفت.

کاظمی‌جو: آمده‌ایم که بشنویم، نه اینکه سخن بگوییم؛ پیگیری باعث معجزه می‌شود

فرماندار شهرستان کهگیلویه در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان اظهار داشت: بارها در جلسات مختلف گفته‌ام که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما، کمبود نیروی انسانی توانمند و متخصص است و دانشگاه‌ها می‌توانند نقش مهمی در تربیت، شناسایی و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها داشته باشند.

سید ایرج کاظمی‌جو با اشاره به ضرورت شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه دانشگاهی افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها، شنیدن مسائل و دغدغه‌های اساتید و استفاده از نظرات تخصصی آن‌هاست؛ ما آمده‌ایم که بشنویم، نه اینکه صرفاً سخن بگوییم.

وی با بیان اینکه پیگیری مستمر می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات شود، تصریح کرد: تمامی موارد مطرح‌شده در این نشست به‌دقت یادداشت، دسته‌بندی و پیگیری خواهد شد و این جلسات ادامه‌دار خواهد بود. در نشست‌های آینده نیز به‌صورت تخصصی درباره موضوعات مختلف شهرستان بحث و تبادل نظر می‌کنیم و محورهای این جلسات با مشورت دانشگاه‌ها تعیین خواهد شد.

فرماندار کهگیلویه همچنین درباره مطالبات زیرساختی دانشگاه‌ها گفت: چنانچه دانشگاه‌ها دارای کد ردیف بودجه باشند، در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای اجرای طرح‌هایی همچون احداث، مرمت و بهسازی فضاهای دانشگاهی و ایجاد چمن مصنوعی، اعتبارات لازم را در چارچوب ظرفیت‌های قانونی پیگیری و اختصاص خواهیم داد.

کاظمی‌جو با تأکید بر حمایت از دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: برای دانشگاه‌ها هزینه خواهیم کرد و از ظرفیت اعتبارات و منابعی که در اختیار نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی قرار دارد نیز استفاده خواهیم کرد؛ به همین منظور در جلسات آینده از ایشان دعوت می‌کنیم تا زمینه همکاری و حمایت بیشتر فراهم شود.

وی در خصوص موضوع مسکن کارکنان دانشگاه‌ها نیز گفت: این موضوع پیش‌تر مطرح و پیگیری آن آغاز شده است. برخی ملاحظات و الزامات قانونی وجود داشت که باید رعایت می‌شد و تلاش می‌کنیم این موارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

فرماندار شهرستان کهگیلویه در پایان بر استمرار تعامل مدیریت شهرستان با دانشگاه‌ها و استفاده از توان علمی و تخصصی اساتید در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

این نشست در فضایی تعاملی و با طرح صریح مسائل و ارائه پیشنهادهای تخصصی از سوی اساتید برگزار شد و مقرر است مطالبات و پیشنهادهای مطرح‌شده در محورهای مختلف دسته‌بندی و در چارچوب ظرفیت‌ها و ضوابط قانونی، توسط فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.