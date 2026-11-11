باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر مرحوم کوروش زارعی، هنرمند انقلابی و برجسته عرصه سینما و تئاتر، روز چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در قم تشییع و به خاک سپرده شد.

آیین تشییع پیکر این هنرمند فقید از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم آغاز شد و جمعی از هنرمندان، چهره‌های تئاتر و سینما، مسوولان فرهنگی و استانی و شماری از فضلا و روحانیون و مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.

تشییع‌کنندگان با سردادن فریادهایی هم‌چون الله‌اکبر" ، "لا اله الا الله" و "یا حسین"، پیکر این هنرمند آیینی را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) همراهی کردند.

با توجه به در پیش بودن سوم جمادی‌الثانی، سال‌روز شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا(س)، ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی در سوگ آن حضرت نیز از بخش‌های این آیین باشکوه بود.

ارادت و دلبستگی مرحوم کوروش زارعی به رهبر شهید انقلاب اسلامی در میان مشایعت‌کنندگان نیز جلوه‌گر بود؛ به‌گونه‌ای که تصاویری از وی در کنار رهبر شهید اسلامی در دست برخی حاضران مشاهده می‌شد.

پس از ورود پیکر کوروش زارعی به حرم مطهر، آیین طواف گرداگرد مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه(س) انجام و نماز بر پیکر آن مرحوم به امامت آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در صحن امام رضا(ع) اقامه شد.