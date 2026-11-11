باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان فقید تئاتر، سینما و تلویزیون، از ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه از مسجد امام حسن عسکری(ع) واقع در چهارراه بازار قم آغاز شد و پیکر آن مرحوم در حالی که توسط هنرمندان، همکاران و علاقه‌مندان به هنر تشییع می‌شد، به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) بدرقه شد.

پس از ورود پیکر به حرم مطهر، مراسم طواف گرد مضجع شریف حضرت معصومه(س) انجام شد و سپس نماز میت در صحن امام رضا(ع) به امامت آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اقامه شد.

در ادامه، پیکر این هنرمند فقید به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) منتقل و در جوار مزار شهدای گرانقدر به خاک سپرده شد.

کوروش زارعی متولد سال ۱۳۵۱ در میناب استان هرمزگان بود و پس از تحمل دوره‌ای بیماری، روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سن ۵۴ سالگی درگذشت.

او سال‌ها مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری را بر عهده داشت و در کارنامه بازیگری خود نقش‌آفرینی در آثاری ماندگار چون مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر(ع)» را داشت.