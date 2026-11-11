رئیس اداره محیط زیست بندر انزلی از دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در محدوده تالاب و کشف ۵۰ قطعه پرنده مهاجر شکار شده شامل مرغابی و خوتکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسن جعفری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر انزلی گفت: در پی گشت و کنترل، رصد اطلاعاتی و اجرای عملیات مشترک مأموران پاسگاه‌های محیط‌بانی قلم‌گوده، سرخانکل و سیاه‌درویشان، امروز (چهارشنبه ۲۰ آبان ماه) ۲ شکارچی غیرمجاز پس از کمین و تعقیب و گریز در محدوده تالاب بین‌المللی انزلی شناسایی و دستگیر شدند.

او افزود: در این عملیات، ۵۰ قطعه پرنده مهاجر شکار شده شامل ۳۶ قطعه مرغابی و ۱۴ قطعه خوتکا، به همراه یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست انزلی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده و تنظیم صورتجلسه تخلف، متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

جعفری از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار غیرمجاز یا تخلف مرتبط با حیات وحش، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان

برچسب ها: شکار غیرمجاز ، پرنده مهاجر
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