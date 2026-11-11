سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال ۵۱۸ تن گوشت مرغ از مازندران به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام آمار ارسال مرغ به تهران و سایر استان‌ها در تاریخ ۲۰ آبان، گفت: در این تاریخ ۵۱۸ هزار و ۷۷ کیلوگرم گوشت مرغ به تهران ارسال شد.

او بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، آمار تفصیلی ارسال و توزیع مرغ در تاریخ مذکور را به شرح زیر اعلام کرد:

· ارسالی مرغ به میادین تهران: ۱۹۶ هزار و ۹۱۳ کیلوگرم

· ارسالی به فروشگاه‌های تهران: ۱۰۰ هزار و ۱۳۷ کیلوگرم

· جمع مرغ آماده طبخ تهران: ۲۹۷ هزار و ۵۰ کیلوگرم

· مرغ زنده ارسالی به کشتارگاه تهران: ۱۰۰ هزار و ۴۶۷ قطعه

· جمع گوشت مرغ ارسالی به تهران: ۵۱۸ هزار و ۷۷ کیلوگرم

· گوشت مرغ توزیعی با احتساب قطعه‌بندی و کاله در استان مازندران: ۳۲۲ هزار و ۱۱۸ کیلوگرم

اسلامی گفت: علاوه بر آمار فوق، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش نیز مرغ آماده طبخ در استان مازندران توزیع می‌شود.

او افزود:بر پایه این گزارش، در همان تاریخ ۶۹ هزار و ۳۰۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده به طبخ به سایر استان‌ها ارسال شده و ۵۸ هزار و ۵۰ قطعه مرغ زنده نیز به سایر استان‌ها شامل سمنان ۱۶ هزار و ۲۵۰ قطعه، گلستان ۲۹ هزار و ۸۰۰ قطعه و گیلان ۱۲ هزار قطعه ارسال شده است.

اسلامی گفت: با هماهنگی انجام‌شده با کشتارگاه‌های استان و همکاری اداره کل دامپزشکی، روند تأمین و ارسال مرغ به بازار تهران و سایر استان‌ها به‌صورت منظم و مطابق با نیاز بازار در حال انجام است. هدف ما تنظیم بازار، جلوگیری از نوسانات قیمت و حمایت از تولیدکنندگان استان است.