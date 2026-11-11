سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال ۵۱۸ تن گوشت مرغ از مازندران به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام آمار ارسال مرغ به تهران و سایر استان‌ها در تاریخ ۲۰ آبان، گفت: در این تاریخ ۵۱۸ هزار و ۷۷ کیلوگرم گوشت مرغ به تهران ارسال شد.

او بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، آمار تفصیلی ارسال و توزیع مرغ در تاریخ مذکور را به شرح زیر اعلام کرد:

· ارسالی مرغ به میادین تهران: ۱۹۶ هزار و ۹۱۳ کیلوگرم

· ارسالی به فروشگاه‌های تهران: ۱۰۰ هزار و ۱۳۷ کیلوگرم

· جمع مرغ آماده طبخ تهران: ۲۹۷ هزار و ۵۰ کیلوگرم

· مرغ زنده ارسالی به کشتارگاه تهران: ۱۰۰ هزار و ۴۶۷ قطعه

· جمع گوشت مرغ ارسالی به تهران: ۵۱۸ هزار و ۷۷ کیلوگرم

· گوشت مرغ توزیعی با احتساب قطعه‌بندی و کاله در استان مازندران: ۳۲۲ هزار و ۱۱۸ کیلوگرم

اسلامی گفت: علاوه بر آمار فوق، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش نیز مرغ آماده طبخ در استان مازندران توزیع می‌شود.

او افزود:بر پایه این گزارش، در همان تاریخ ۶۹ هزار و ۳۰۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده به طبخ به سایر استان‌ها ارسال شده و ۵۸ هزار و ۵۰ قطعه مرغ زنده نیز به سایر استان‌ها شامل سمنان ۱۶ هزار و ۲۵۰ قطعه، گلستان ۲۹ هزار و ۸۰۰ قطعه و گیلان ۱۲ هزار قطعه ارسال شده است.

اسلامی گفت: با هماهنگی انجام‌شده با کشتارگاه‌های استان و همکاری اداره کل دامپزشکی، روند تأمین و ارسال مرغ به بازار تهران و سایر استان‌ها به‌صورت منظم و مطابق با نیاز بازار در حال انجام است. هدف ما تنظیم بازار، جلوگیری از نوسانات قیمت و حمایت از تولیدکنندگان استان است.

برچسب ها: توزیع مرغ ، گوشت مرغ
خبرهای مرتبط
ارسال ۴۶۰ تن گوشت مرغ به پایتخت
تأمین ۶۱۰ تن گوشت مرغ آماده طبخ از مازندران جهت تأمین نیاز پایتخت و سایر استان‌ها
تحقق ۱۰۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مازندران؛ سهم ۱۲/۴۴ درصدی از کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اولین باخت پرواز سیمرغ با اشتباهات داوری
نوشهر از فردا میزبان اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت رولبال جوانان
آخرین اخبار
نوشهر از فردا میزبان اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت رولبال جوانان
اولین باخت پرواز سیمرغ با اشتباهات داوری
ارسال ۵۱۸ تن دیگر گوشت مرغ از مازندران به تهران
آزادگان ساری نماینده مازندران در لیگ برتر فوتسال ۱۸ سال کشور
وداع با شهید مدافع وطن مهدی محمدزاده در ساری
سامانه بارشی جدید در راه مازندران