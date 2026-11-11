شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر هنرمند فقید کشورمان کوروش زارعی در گلزار شهدای شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کوروش زارعی، بازیگر، کارگردان و پیشکسوت نام‌آشنای عرصه هنر‌های نمایشی، سینما و تلویزیون، در تاریخ یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ پس از یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت. این هنرمند فقید کشورمان در سریال‌هایی مانند مختارنامه، یوسف پیامبر(ع)، آنام، جابربن حیان وغروب بی پایان ایفای نقش کرده بود. گفتنی است پیکر هنرمند متعهد و انقلابی کوروش زارعی بردوش مردم قدرشناس و هنرمندان شهر مقدس قم از مسجد امام حسن عسکری(ع) تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع شد و در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم

وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم

وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم

وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم

وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم

وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم

وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم

وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم

وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم

وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: گلزار شهدا ، سوژه خبری ، هنرمندان کشوری
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