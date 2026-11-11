باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - نوید خاصه‌باف مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در نشست خبری تشریح پروژه «خانه‌ریز» با اشاره به استقبال شهروندان از این طرح اظهار کرد: خانه‌ریز به‌عنوان یک الگوی سرمایه‌گذاری با مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران از سه ماه گذشته آغاز شده و در این مدت تلاش شده است موانع پیش‌روی اجرای آن برطرف شود.

وی با بیان اینکه میزان استقبال شهروندان از این طرح فراتر از انتظار بوده است، افزود: این استقبال موجب شد توسعه الگوی خانه‌ریز در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، سه پروژه جدید در مناطق ۴، ۱۵ و ۱۶ تهران پیش‌بینی شده که پس از جذب سرمایه‌گذار، عرضه آنها آغاز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با اشاره به امکان استفاده از این الگو در سایر شهر‌ها ادامه داد: خانه‌ریز بستری برای مشارکت مردم در پروژه‌های شهری است و تاکنون پیشنهاد‌هایی از یک یا دو شهر برای اجرای این الگو دریافت کرده‌ایم. شهرداری تهران در مسائل فنی پروژه‌های سایر شهر‌ها دخالت نمی‌کند، اما آمادگی دارد الگو و بستر اجرایی این طرح را در اختیار کلانشهر‌ها و سایر دستگاه‌ها قرار دهد.

خاصه‌باف درباره مشخصات پروژه خانه‌ریز توضیح داد: این پروژه حدود ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع زیربنای خالص مسکونی، معادل ۶۴۸ واحد خانه‌ریز دارد که ۴۰ درصد آن به سرمایه‌گذار و مابقی به شهرداری تهران اختصاص یافته است.

وی افزود: شهرداری تهران طی سه ماه گذشته در قالب ۱۰ مرحله، حدود ۴۷ خانه‌ریز عرضه کرده است. روند تغییر قیمت‌های پایه، میزان تقاضا و گزارش‌های پیشرفت پروژه نیز از طریق سامانه شهرزاد قابل مشاهده است.

خاصه‌باف با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی پروژه گفت: پیشرفت فیزیکی خانه‌ریز تاکنون به حدود ۱۲.۷ درصد رسیده و عملیات اجرایی آن از ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده است. از امروز نیز روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به زمان‌بندی اولیه پروژه اظهار کرد: در برنامه اولیه، ۱۸ ماه برای دوره ساخت و ۱۸ ماه نیز برای اخذ پروانه در نظر گرفته شده بود، اما تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های لازم و همکاری سرمایه‌گذار، پروژه زودتر از زمان تعیین‌شده به پایان برسد.

احیای بافت‌های فرسوده با الگو‌های مشارکتی

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، احیای بافت‌های فرسوده و ایجاد شهرک‌های الگو را از دیگر برنامه‌های این سازمان دانست و گفت: رویکرد شهرداری تهران توجه به مناطق کم‌برخوردار است و سازمان نوسازی نیز در مناطقی مانند نفرآباد و اسلام‌آباد اقداماتی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های احیای بافت فرسوده در مناطق ۹ و ۱۰ تهران تصریح کرد: در این مناطق جلساتی برگزار شده، اما به دلیل کوچک و محدود بودن قطعات زمین، اجرای برخی طرح‌ها با دشواری همراه است. به همین دلیل، الگو‌های مشارکتی در حال طراحی است تا با تجمیع زمین‌ها، امکان ساخت‌وساز فراهم شود و در قالب طرح کلید به کلید، واحد‌های نوساز به مالکان خانه‌های فعلی واگذار شود.

افزایش ارزش خانه‌ریز متناسب با بازار مسکن

خاصه‌باف در پاسخ به پرسشی درباره تضمین اجرای پروژه و نگرانی خریداران گفت: افرادی که خانه‌ریز خریداری می‌کنند، نباید از این بابت نگرانی داشته باشند؛ چراکه سهم مشخصی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده است تا بتواند پروژه را بدون مشکل اجرا کند.

وی با بیان اینکه ارزش خانه‌ریز متناسب با تورم بازار مسکن افزایش می‌یابد، توضیح داد: قیمت کارشناسی این واحد‌ها در ابتدای هر ماه تعیین و در سامانه بارگذاری می‌شود؛ بنابراین در شرایط تورمی، قیمت خانه‌ریز نیز متناسب با بازار مسکن رشد می‌کند و در صورت نبود تورم، افزایش قیمت براساس پیشرفت فیزیکی پروژه محاسبه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران درباره قیمت فعلی خانه‌ریز اظهار کرد: قیمت هر مترمربع از این پروژه در ماه جاری ۲۳۸ میلیون تومان است، در حالی که قیمت منطقه‌ای آن حدود ۳۴۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. با افزایش تدریجی قیمت‌ها، ارزش خانه‌ریز در نهایت به قیمت واقعی مسکن در همان منطقه نزدیک خواهد شد.

وی خانه‌ریز را بستری برای پیوند سرمایه‌های خرد مردم با سرمایه‌های کلان دانست و افزود: هدف از اجرای این طرح، فراهم کردن امکان مشارکت شهروندان در پروژه‌های حوزه مسکن است.

خانه‌ریز؛ راهکاری برای هدایت سرمایه‌های خرد به بخش مسکن

خاصه‌باف در واکنش به انتقاد‌ها درباره ورود شهرداری به حوزه مسکن و احتمال موازی‌کاری با دولت گفت: موضوع تورم، آب و انرژی مستقیماً در حیطه وظایف شهرداری نیست، اما زمانی که چالشی در کشور وجود دارد و کاری بر زمین مانده است، همه باید متناسب با مسئولیت خود برای حل آن کمک کنند.

وی افزود: امروز شهردار تهران تصمیم گرفته است در برخی موضوعات ورود کند و مسئولیت آنها را بپذیرد؛ بنابراین منتقدان نیز باید با تدبیر و تأمل بیشتری به این اقدامات نگاه کنند.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با اشاره به افزایش هزینه تأمین مسکن در تهران گفت: امروز به‌سختی می‌توان یک واحد مسکونی در تهران با قیمت کمتر از هشت میلیارد تومان پیدا کرد و به همین دلیل برخی افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود به خرید سکه، طلا و ارز‌های دیجیتال روی می‌آورند.

وی ادامه داد: در طرح خانه‌ریز تلاش کردیم امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ خرد را برای مردم فراهم کنیم تا بتوانند در افق آینده به خانه‌دار شدن امیدوار باشند. این پروژه مولد است و به اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند؛ چراکه در اجرای آن افراد زیادی مشغول به کار می‌شوند و استفاده از مصالح ساختمانی به رونق تولید منجر خواهد شد.

خاصه‌باف تأکید کرد: شهرداری تهران آمادگی دارد بستر اجرایی این طرح را در اختیار کلانشهر‌ها و وزارتخانه‌ها قرار دهد. این اقدام بخشی از مسئولیت‌پذیری شهرداری است و به‌جای انتقاد، باید مورد حمایت قرار گیرد.

خرید ۵۹ متر خانه‌ریز توسط یک شهروند

وی در پاسخ به پرسشی درباره بیشترین میزان خرید خانه‌ریز توسط یک فرد گفت: یک نفر طی سه ماه گذشته ۵۹ مترمربع، معادل پنج هزار و ۹۰۰ خانه‌ریز، از بازار و سایر خریداران خریداری کرده است.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران درباره میزان مشارکت دهک‌های درآمدی پایین در این طرح نیز اظهار کرد: در حال حاضر به اطلاعات لازم برای تحلیل خرید خانه‌ریز براساس دهک‌های درآمدی دسترسی نداریم، اما مقرر شده است با ارسال فرم‌هایی برای خریداران، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شود. امکان خرید خانه‌ریز برای افراد با سطوح درآمدی مختلف وجود دارد.

خاصه‌باف در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر مدیریت شهری می‌تواند به توقف پروژه منجر شود، گفت: تغییر مدیریت به معنای برداشته شدن تعهدات نیست. قرارداد‌های منعقدشده به قوت خود باقی هستند و پروژه‌های موجود به پایان خواهند رسید.

وی با بیان اینکه شهرداری از نقد‌های کارشناسی استقبال می‌کند، افزود: خوشحال می‌شویم که مورد نقد قرار بگیریم، اما نقد‌ها باید براساس ادله و توجیهات قابل قبول باشد. از منتقدان دعوت کرده‌ایم در حضور اصحاب رسانه در مناظره شرکت کنند تا به پرسش‌ها و ابهامات پاسخ داده شود. برخی افراد بدون اطلاع کافی از الگوی خانه‌ریز درباره آن اظهارنظر می‌کنند.

خانه‌ریز به معنای ساخت واحد‌های کوچک نیست

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با تشریح مفهوم خانه‌ریز گفت: خانه‌ریز به معنای خرد شدن یک واحد بزرگ به واحد‌های کوچک سرمایه‌گذاری است و تاکنون به مشارکت در ساخت واحد‌های ۲۵ متری فکر نکرده‌ایم و برنامه‌ای نیز برای این موضوع نداریم؛ چراکه خانه‌ریز به معنای ساخت خانه‌های کوچک نیست.

وی با اشاره به تجربه ناموفق برخی طرح‌های مشابه در گذشته ادامه داد: شکست برخی از این طرح‌ها تحت تأثیر تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده است. در برخی تعاونی‌ها نیز از مردم پول دریافت شده، اما مشکلاتی در روند اجرا به وجود آمده است. بررسی این تجربه‌ها و نقد تعاونی‌های فروش امتیازی، از جمله عواملی بود که ما را به طراحی الگوی خانه‌ریز رساند.

طراحی مدل خانه‌ریز اجاره برای زوج‌های جوان

خاصه‌باف در بخش دیگری از این نشست از طراحی الگوی جدیدی برای تسهیل تأمین مسکن زوج‌های جوان خبر داد و گفت: در حال مدل‌سازی هستیم تا در قالب الگو‌های مختلف اجاره‌داری، شرایط زندگی زوج‌های جوان در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک تسهیل شود.

وی افزود: در الگوی «خانه‌ریز اجاره»، واحد‌های آماده به متقاضیان اجاره داده می‌شود و افراد می‌توانند از طریق یونیت‌های سرمایه‌گذاری، از منافع حاصل از اجاره واحد‌ها بهره‌مند شوند. این الگو به‌زودی ارائه خواهد شد و تلاش می‌کنیم آن را نیز عملیاتی کنیم.

تداوم فعالیت خانه‌ریز در سامانه شهرزاد

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره اختلال‌های احتمالی در فرآیند خرید و فروش خانه‌ریز گفت: سامانه شهرزاد یک سامانه یکپارچه برای ارائه خدمات شهری است و قطعی‌های احتمالی آن به دلیل به‌روزرسانی یا برخی ایراد‌های جزئی زیرساختی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سامانه در وضعیت عادی قرار دارد و چنانچه در آینده تصمیمی برای جداسازی خانه‌ریز از سامانه شهرزاد اتخاذ شود، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.