سفیر آمریکا فاش کرد که ترامپ به پکن پیشنهاد داده است بخشی از نفت وارداتی خود از ایران را با نفت خام آمریکا جایگزین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیوید آلفرد پردو جونیور، سفیر آمریکا در چین اعلام کرد دونالد ترامپ به پکن پیشنهاد داده است نفت خام آمریکا را جایگزین بخشی از نفتی کند که چین از ایران خریداری می‌کند؛ با این حال، وی به واکنش چین به این پیشنهاد اشاره‌ای نکرد، بنابراین مشخص نیست چین با این پیشنهاد موافقت کرده یا آن را نپذیرفته است.

چنین پیشنهادی می‌تواند در چارچوب تلاش آمریکا برای کاهش وابستگی چین به نفت ایران و افزایش سهم نفت آمریکا در بازار چین ارزیابی شود؛ هرچند پردو در اظهارات منتشرشده، هدف مشخصی برای این پیشنهاد اعلام نکرده است.

شایان ذکر است که چین حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد نفت خام وارداتی دریایی خود را از ایران تامین می‌کند، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا، نفت ایران اغلب با نام مبدا کشورهای دیگری وارد بازار چین می‌شود. همچنین انتقال نفت از نفتکشی به نفتکش دیگر در دریا و استفاده از واسطه‌های تجاری، ردیابی مبدا واقعی محموله‌ها را دشوار می‌کند. به همین دلیل، آمار گمرکی چین از ژوئیه ۲۰۲۲ به بعد واردات مستقیم نفت از ایران را ثبت نکرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نفت ایران ، نفت آمریکا ، بازار چین
خبرهای مرتبط
ترامپ: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد!
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه چین و آمریکا
چین: آمریکا تحریم‌های ایران و نهاد‌های چینی را لغو کند
رویترز مدعی شد؛
درخواست خصوصی پکن از تهران برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در دریای سرخ
راشا تودی: آمریکا وارد جنگ اقتصادی با ایران شد؛ تهران راه‌های فشار را می‌بندد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
پالایشگاه‌های چینی که نفت ایران رو میخرند برای این نوع نفت طراحی شده و نمی‌توانند مفت آمریکا رو جایگزین کنند. این خبر بیشتر تبلیغی و اتو دادن به جریانهای غرب گرای ضد چینی است.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
چین عمرا این پیشنهاد سگ زرد را قبول نمیکنه چون آمریکا قابل اعتماد نیست.
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
ترامپ سالخورده پر حاشیه متوهم شده که رییس جمهور
کشور چین مثل او .بدون فکر و محاسبه تصیمیم میگیرد
میخواهی ریش و قیچی را در دست بگیری. و هر طور که دلت میخواهد با هاشون رفتار کنی
شل کن و سفت کن بگذاری
کشور جین به اخلاق مداری و معرفت ایران زمین واقف است
۱
۱۱
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
اشتباهش پی خواهد برد نفت و گاز فروختنی نیست و کشورهایی که این مایعات بی نظیر را ندارند ۲ سال آینده به روز سیاه می نشینند سوخت بحدی گران میشود که جنگ جهانی راه میافتد آمریکا دانشمند در این مورد واقعا ندارد که بفهمد چرا نباید فروخت.
۰
۶
پاسخ دادن
ترامپ: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد!
ائتلاف نتانیاهو نخستین رأی‌گیری در کنست جدید را به مخالفان واگذار کرد
روسیه: فقط ایران می‌تواند درباره سرنوشت اورانیوم غنی‌شده خود تصمیم بگیرد
نیویورک تایمز: همسایگان ایران تمایلی به مشارکت در محاصره زمینی تهران ندارند
کتائب حزب‌الله: از ایران دفاع خواهیم کرد
شیخ نعیم قاسم: ایران کشوری محوری است و نقشه آینده منطقه با حمایت آن شکل می‌گیرد
فرانسه از ورود رئیس شورای شهرک‌نشینان شمال کرانه باختری جلوگیری کرد
افزایش بهای نفت در سایه تداوم تنش‌ها در آسیای غربی و اوکراین
قالیباف: بی‌اعتمادی به واشنگتن مانع اصلی دستیابی به توافق است
موج تهدید‌های بمب‌گذاری در مدارس انگلیس، ایرلند و ایتالیا
آخرین اخبار
سازمان ملل: دیگر بهانه‌ای پذیرفتنی نیست؛ همه گذرگاه‌های غزه را باز کنید
نیویورک تایمز: همسایگان ایران تمایلی به مشارکت در محاصره زمینی تهران ندارند
شیخ نعیم قاسم: ایران کشوری محوری است و نقشه آینده منطقه با حمایت آن شکل می‌گیرد
فرانسه از ورود رئیس شورای شهرک‌نشینان شمال کرانه باختری جلوگیری کرد
کالاس: آمریکا نمی‌تواند از طرف اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های روسیه مذاکره کند
هشدار سازمان ملل درباره افزایش ناامنی غذایی در لبنان
ترامپ: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد!
قالیباف: بی‌اعتمادی به واشنگتن مانع اصلی دستیابی به توافق است
موج تهدید‌های بمب‌گذاری در مدارس انگلیس، ایرلند و ایتالیا
افزایش بهای نفت در سایه تداوم تنش‌ها در آسیای غربی و اوکراین
روسیه: فقط ایران می‌تواند درباره سرنوشت اورانیوم غنی‌شده خود تصمیم بگیرد
کتائب حزب‌الله: از ایران دفاع خواهیم کرد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه چین و آمریکا
ائتلاف نتانیاهو نخستین رأی‌گیری در کنست جدید را به مخالفان واگذار کرد
افزایش تنش‌ها در اسپانیا همزمان با نخستین اعتصاب سراسری ۱۴ سال اخیر
درخواست زلنسکی برای حضور نمایندگان اروپایی در مذاکرات صلح بعدی
تخلیه بیش از ۳۰۰ مدرسه در ایتالیا در پی دریافت هشدار جعلی بمب‌گذاری
داماد ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای تبادل اسرا خبر داد
روسیه به شهروندان خود درباره سفر به لهستان هشدار داد
کشته شدن ۱۱ نیروی پلیس پاکستان در حمله افراد مسلح
لولا: توجه جهان از تغییرات اقلیمی به تسلیحات و تعرفه‌ها معطوف شده است
توافق روسیه و اوکراین برای تبادل گسترده اسرا در مذاکرات ابوظبی
شکایت خانواده کندی برای توقف پروژه «طاق پیروزی» ترامپ
گزارش بلومبرگ درباره تداوم توان موشکی ایران پس از جنگ
ترامپ به چین پیشنهاد جایگزینی نفت ایران با نفت آمریکا را داد
سرلشکر رضایی پایگاه‌های دوردست آمریکا را تهدید کرد
جنگنده سعودی از تیررس پدافند یمن فرار کرد
هشدار روسیه درباره احتمال ازسرگیری درگیری در منطقه
افزایش قیمت نفت در سایه تنش‌ها در تنگه هرمز
تقلای نتانیاهو برای جلوگیری از تشکیل کابینه رقیب