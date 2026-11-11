سفیر آمریکا فاش کرد که ترامپ به پکن پیشنهاد داده است بخشی از نفت وارداتی خود از ایران را با نفت خام آمریکا جایگزین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیوید آلفرد پردو جونیور، سفیر آمریکا در چین اعلام کرد دونالد ترامپ به پکن پیشنهاد داده است نفت خام آمریکا را جایگزین بخشی از نفتی کند که چین از ایران خریداری می‌کند؛ با این حال، وی به واکنش چین به این پیشنهاد اشاره‌ای نکرد، بنابراین مشخص نیست چین با این پیشنهاد موافقت کرده یا آن را نپذیرفته است.

چنین پیشنهادی می‌تواند در چارچوب تلاش آمریکا برای کاهش وابستگی چین به نفت ایران و افزایش سهم نفت آمریکا در بازار چین ارزیابی شود؛ هرچند پردو در اظهارات منتشرشده، هدف مشخصی برای این پیشنهاد اعلام نکرده است.

شایان ذکر است که چین حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد نفت خام وارداتی دریایی خود را از ایران تامین می‌کند، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا، نفت ایران اغلب با نام مبدا کشورهای دیگری وارد بازار چین می‌شود. همچنین انتقال نفت از نفتکشی به نفتکش دیگر در دریا و استفاده از واسطه‌های تجاری، ردیابی مبدا واقعی محموله‌ها را دشوار می‌کند. به همین دلیل، آمار گمرکی چین از ژوئیه ۲۰۲۲ به بعد واردات مستقیم نفت از ایران را ثبت نکرده است.

منبع: الجزیره