رئیس سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: امروز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک بازوی دفاعی فراتر رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سردار غلامرضا جلالی به سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: هفته ملی هوافضا فرصتی است برای گرامیداشت مردانی که آسمان این سرزمین را با ایمان، دانش و خون خود پاس داشتند. اینان نشان دادند که اقتدار ملت ایران در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های بی‌نام‌ونشان شکل می‌گیرد و در لحظه حقیقت، در آسمان به ثمر می‌نشیند.

در ادامه این پیام آمده است: امروز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک بازوی دفاعی فراتر رفته است. این نیرو اکنون در کانون بازتعریف معادلات بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ایستاده و این حقیقتی است که حتی کارشناسان و ناظران بین‌المللی به آن اذعان دارند. حماسه‌های جنگ ۱۲ روزه و پس از آن جنگ ۴۰ روزه به دشمنان این مرز و بوم نشان داد که تجاوز به حریم ایران اسلامی بی‌پاسخ نمی‌ماند. ثابت شد که فرزندان این ملت هم در موشک و پهپاد و هم در سپر پدافند هوایی، هر محاسبه‌ای را بر هم می‌زنند و هر تهدیدی را به فرصت بدل می‌کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیام خود یادآور شده است: در این روز‌های پرشکوه، یاد و نام سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده همچون ستاره‌ای در آسمان این نیرو می‌درخشد. فرمانده‌ای که سال‌ها بی‌ادعا و خستگی‌ناپذیر در سنگر خودکفایی و نوآوری ایستاد، شاگرد مکتب شهید طهرانی‌مقدم بود و سرانجام در میدان دفاع از ایران، همراه با یاران همرزمش به آرزوی دیرینه‌اش رسید. خون پاک او و دیگر شهدای سرافراز نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اکنون پشتوانه‌ای است که این نیرو با آن، استوارتر و مصمم‌تر از همیشه راه را ادامه می‌دهد. دشمن گمان می‌کرد با به شهادت رساندن فرماندهان، این درخت تناور را از پا درمی‌آورد. غافل از آنکه از هر قطره خون شهیدی، صد‌ها جوانه می‌روید.

سردار جلالی در پیام خود تاکید کرده است: در عرصه نبرد امروز، ماندگاری و تاب‌آوری به‌اندازه قدرت آتش تعیین‌کننده است. پدافند غیرعامل و نیروی هوافضا دو بال یک پرواز هستند: یکی ضربه‌ای کوبنده و بازدارنده وارد می‌کند و دیگری پایداری، تداوم و تاب آوری این توان را در برابر هر تهاجمی تضمین می‌کند. سازمان پدافند غیرعامل کشور افتخار می‌کند که در این مسیر همراه و هم‌سنگر آن نیروی پرافتخار است.

در ادامه این پیام آمده است: اینجانب فرارسیدن هفته ملی هوافضا را به جنابعالی و همه فرماندهان، دانشمندان، متخصصان و رزمندگان غیور آن نیرو و خانواده‌های معزز شهدای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. از خداوند متعال، در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، توفیق روزافزون همه شما را در پاسداری از آسمان ایران اسلامی مسالت دارم.