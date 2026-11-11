باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی‌کوچی در جلسه کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه استان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث و صیانت از جان شهروندان، خواستار شناسایی، پایش و تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن و پرخطر شد و اعلام کرد: شهرداری شیراز و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید با هماهنگی مراجع قضایی، نسبت به رفع نواقص ایمنی و برخورد قانونی با موارد عدم همکاری مالکان اقدام کنند.

او با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی ساختمان‌ها و پیشگیری از حوادث احتمالی، اظهار کرد: شناسایی ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار، پیگیری مستمر وضعیت آنها و الزام مالکان به رفع نواقص ایمنی، از اولویت‌های مهم مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به اهمیت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تخصصی در این حوزه افزود: ایمنی ساختمان‌ها موضوعی نیست که بتوان در قبال آن با تأخیر یا سهل‌انگاری برخورد کرد؛ ازاین‌رو لازم است دستگاه‌های متولی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی، اقدامات پیشگیرانه و نظارتی را با جدیت دنبال کنند.

رضایی‌کوچی با اشاره به ضرورت شناسایی و تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن در شهر شیراز تصریح کرد: شهرداری شیراز موظف است با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، وضعیت ساختمان‌های ناایمن، ناپایدار و پرخطر را بررسی و اقدامات قانونی انجام‌شده را به دبیرخانه کارگروه ارائه کند تا روند رسیدگی به این ساختمان‌ها با انسجام و نظارت بیشتری دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به گزارش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز درباره وجود ۹ ساختمان بحرانی که در قالب پاساژ و مهمان‌پذیر فعالیت می‌کنند، گفت: مقرر شد شهرداری شیراز مشخصات این ساختمان‌ها را برای بررسی و پیگیری تخصصی به دبیرخانه کارگروه ارسال کند.

او ادامه داد: پس از دریافت اطلاعات و مشخصات این ساختمان‌ها، جلسه‌ای با حضور مالکان و اعضای کمیته تخصصی در محل اداره کل راه و شهرسازی فارس برگزار خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق وضعیت هر ساختمان، تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف و رفع مشکلات ایمنی اتخاذ شود.

پیگیری قانونی برای رفع ناایمنی ساختمان‌ها و پیشگیری از حوادث

رضایی‌کوچی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی در صیانت از ایمنی شهروندان خاطرنشان کرد: در مواردی که مالکان ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار از رفع نواقص و موارد ناایمنی خودداری کنند، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید با هماهنگی مراجع قضایی، اقدامات قانونی و مؤثر را برای رفع مخاطرات و پیشگیری از بروز حوادث انجام دهند.

او همچنین با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی ذیل دستورالعمل ارزیابی ایمنی و ایمن‌سازی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه اظهار کرد: برای اعضای این کمیته، ابلاغ رسمی از سوی رئیس کارگروه صادر می‌شود تا مسئولیت‌ها و وظایف تخصصی اعضا مشخص و روند بررسی و ارزیابی ساختمان‌ها با سازوکار مشخص دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان بر استمرار فعالیت این کارگروه تأکید کرد و گفت: جلسات کارگروه به‌صورت منظم و ماهانه برگزار خواهد شد تا ضمن رصد مستمر وضعیت ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه، تصمیمات اتخاذشده پیگیری و اجرایی شود.

او افزود: هدف اصلی این اقدامات، کاهش خطرپذیری ساختمان‌ها، پیشگیری از حوادث احتمالی، ارتقای سطح ایمنی فضا‌های شهری و ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان است و تحقق این هدف نیازمند همکاری مستمر شهرداری، سازمان نظام مهندسی، دستگاه‌های تخصصی و مالکان ساختمان‌ها خواهد بود.

منبع: استانداری فارس