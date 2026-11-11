نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انفجار دو نفتکش دیگر در تنگه هرمز پس از برخورد با مین‌های دریایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد: تعداد دو فروند نفتکش که شب گذشته با حمایت جنگنده‌های ارتش غارتگر و متجاوز آمریکا و بصورت مخفیانه قصد خروج از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشتند، به مین‌های دریایی برخورد و دچار انفجار مهیبی شدند و به رغم تلاش همدستان ارتش غارتگر و متجاوز امریکا برای خاموش کردن، هم اکنون به شدت در حال سوختن هستند و رها شده‌اند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شناور‌های متخلف، سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کردند و با هدایت یک افسر ارتش متجاوز امریکا قصد داشتند از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز عبور کنند که مین‌های دریایی این قاچاقچیان را ناکام گذاشت و برگ دیگری بر کارنامه سیاه فرمانده تروریست سنتکام، برد کوپر، افزوده شد.

نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه خود تاکید کرده است: مقامات ارتش جنایتکار و بیچاره آمریکا نیاز نیست برای اثبات دروغ‌های خود سوار بر بالگرد از منطقه‌ای خارج از تنگه هرمز شوی رسانه‌ای اجرا کنند. عکس‌های هوایی تنگه هرمز همه ماجرا را بدون سانسور نمایش می‌دهند.

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
امدادرسانی نیروی دریایی ارتش به کارکنان سکوی نفتی پارس جنوبی
برخورد قانونی با شناور‌هایی که از طریق جعل اسناد، اقدام به تردد غیر مجاز کرده‌اند
سرلشکر عبداللهی: هر کانون تهدید علیه ایران هدف مستقیم عملیات نامتقارن نیروهای مسلح می‌شود
سرلشکر وحیدی: میدان‌های حضور مردمی، جلوه‌ای از ظرفیت راهیان نور هستند
سردارجلالی: هوافضای سپاه در کانون بازتعریف معادلات بازدارندگی ایران قرار دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قالیباف: ما وضع «نه جنگ و نه صلح» را ادامه نخواهیم داد
ناوهای آمریکا ۵۰۰ کیلومتر عقب رانده‌ شدند
پزشکیان: هیچ قدرتی حق ندارد بنیان‌های حیات روی زمین را نابود کند
تسلیت بقائی به خانواده جان‌باختگان حادثه انفجار کارخانه در ترکیه
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۱ آبان
نمایش پیوند مستقیم تغییرات اقلیمی با آینده اقتصاد جهانی و امنیت انرژی در اجلاس کاپ ۳۱
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۱ آبان
نمایش پیوند مستقیم تغییرات اقلیمی با آینده اقتصاد جهانی و امنیت انرژی در اجلاس کاپ ۳۱
ناوهای آمریکا ۵۰۰ کیلومتر عقب رانده‌ شدند
تسلیت بقائی به خانواده جان‌باختگان حادثه انفجار کارخانه در ترکیه
قالیباف: ما وضع «نه جنگ و نه صلح» را ادامه نخواهیم داد
پزشکیان: هیچ قدرتی حق ندارد بنیان‌های حیات روی زمین را نابود کند
عارف: دولت باید در صنعت دارو، از مداخله‌گری به تسهیلگری تغییر نقش دهد
امدادرسانی نیروی دریایی ارتش به کارکنان سکوی نفتی پارس جنوبی
برگزاری دومین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه (س) در جوار محل عروج آقای شهید ایران
دیدار نخست‌وزیر نروژ با پزشکیان
دیدار نخست‌وزیر ارمنستان با رئیس‌جمهور پزشکیان
دیدار پزشکیان و نخست‌وزیر پاکستان در حاشیه اجلاس اقلیمی آنتالیا
روسای جمهور ایران و عراق دیدار کردند
یا مطالبات به‌حق ایران را می‌پذیرید یا در میدان رزم تسلیم می‌شوید
شریعتی: ناترازی گاز با تدابیر ویژه و مشارکت ملی مدیریت می‌شود + فیلم
مخبر: هرگونه همراهی در محاصره خصمانه علیه ایران، اقدامی جنگی است
اردوهای روایت اقتدار و مقاومت با محوریت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم
رئیس‌جمهور: چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند؟
برخورد قانونی با شناور‌هایی که از طریق جعل اسناد، اقدام به تردد غیر مجاز کرده‌اند
سپاه: مین‌های دریایی دو نفتکش متخلف دیگر را در تنگه هرمز منفجر کردند
سردارجلالی: هوافضای سپاه در کانون بازتعریف معادلات بازدارندگی ایران قرار دارد
سرلشکر رضایی: ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت هنرمند متعهّد و انقلابی کوروش زارعی
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت نویسنده متعهّد و انقلابی منصور انوری
محرومیت هزاران خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت از دریافت زمین رایگان
عارف: اجلاس سران اکو ۱۲ و ۱۳ آذر در تهران برگزار می‌شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
سرلشکر عبداللهی: هر کانون تهدید علیه ایران هدف مستقیم عملیات نامتقارن نیروهای مسلح می‌شود
آتش سوزی یک نفت‌کش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز
عراقچی: روبیو مهملات پمپئو را تکرار می‌کند/ توهمات واهی، عامل شکست سیاست‌های آمریکا