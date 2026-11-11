رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: امروز (چهارشنبه، ۲۰ آبان‌ماه) استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و مناطقی از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی شاهد بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهند بود و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیائیان با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: علاوه بر مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی، در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و غرب مازندران نیز رگبار پراکنده باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی در روز پنجشنبه افزود: در این روز بارش‌های پراکنده در استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی ادامه خواهد داشت و در استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان نیز وقوع رگبار باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روزهای جمعه و شنبه در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود و افزایش نسبی دما در غالب مناطق رخ می‌دهد. همچنین روز یکشنبه در برخی مناطق شمال‌غرب کشور و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به وزش باد در مناطق شرقی کشور گفت: طی دو روز آینده در نیمه شرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

وی همچنین درباره وضعیت دریاها اظهار کرد: طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای خزر مواج خواهند بود.

بارش ۴۸ میلی‌متری در ساری؛ ثبت بیشترین بارش در میان مراکز استان‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه با اشاره به مقادیر بارش ثبت‌شده در مراکز استان‌ها تا ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه، ۲۰ آبان‌ماه، گفت: بر اساس داده‌های دریافتی، ساری با ثبت ۴۷.۸ میلی‌متر بارش بیشترین میزان بارندگی را در میان مراکز استان‌ها به خود اختصاص داده است.

وی افزود: پس از ساری، گرگان با ۳۴.۴ میلی‌متر و رشت با ۲۶.۹ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین در بجنورد ۹.۷ میلی‌متر، مشهد ۹ میلی‌متر، کرج و قزوین هر کدام ۲.۲ میلی‌متر، اردبیل و کرمانشاه هر کدام ۰.۵ میلی‌متر و زنجان ۰.۲ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

ضیائیان خاطرنشان کرد: در سایر مراکز استان‌های گزارش‌شده تا زمان دریافت داده‌ها، بارشی ثبت نشده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، از شهروندان خواست در مناطق تحت تأثیر بارش‌های رگباری، وزش باد شدید و مواج بودن دریاها، توصیه‌های ایمنی را مدنظر قرار دهند.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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