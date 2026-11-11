باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا شرقی در اجلاس عمومی اتاق اصناف استان فارس در اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان فارس که با حضور استاندار، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار شیراز، مدیرکل صمت و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد، سه محور اصلی از چالش‌ها و مطالبات فعالان این صنف را تشریح کرد و خواستار ورود جدی مسئولان برای رفع موانع تولید شد.

بحران مواد اولیه و جولان واسطه‌ها در بازار پلاستیک

او با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه پلاستیک در شرایط بحرانی گفت: با وجود پیشنهاد قبلی اتحادیه مبنی بر توزیع مستقیم و هدفمند سهمیه پتروشیمی‌ها میان تولیدکنندگان واقعی، این امر محقق نشد و ورود واسطه‌ها به بورس موجب جهش قیمت‌ها تا ۳۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در جنوب کشور شد. در حالی که تولیدکنندگان واقعی با کاهش سهمیه مواجه شدند، دلالان بدون داشتن زیرساخت، اقدام به خرید و انبارش این مواد کردند.

شرقی با یادآوری حادثه آتش‌سوری شهرک صنعتی آق‌قلا به دلیل نگهداری غیراصولی مواد پلاستیکی، بر لزوم اصلاح سیاست‌های توزیع و اولویت‌بندی تولیدکنندگان واقعی تأکید کرد.

هشدار جدی درباره غیربهداشتی بودن برخی ظروف موسوم به «گیاهی»

رئیس اتحادیه پلاستیک و اسباب‌بازی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نشست‌های برگزارشده با مدیرکل صمت فارس، بر لزوم ارزیابی دقیق سلامت ظروف یکبارمصرف تأکید کرد و افزود: صرف استفاده از عنوان «گیاهی» تضمین‌کننده سلامت نیست و بر اساس گزارش آزمایشگاه غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، میزان مهاجرت مونومرهای پلاستیکی در برخی از این نمونه‌ها بالاتر از حد مجاز گزارش شده است.

او با اشاره به تجربه صنف پزندگان (تولیدکنندگان حلوای کاسار شیرازی) در عدم کارایی این ظروف در برابر حرارت، خواستار احیای کارگروه‌های نظارتی و ممانعت از عرضه محصولات فاقد استانداردهای بهداشتی شد.

حمایت از صنعت اسباب‌بازی؛ ضرورتی در شرایط افت قدرت خرید خانوار

شرقی در ادامه به وضعیت صنعت اسباب‌بازی پرداخت و با اشاره به کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و حذف این کالا از سبد خانوار تصریح کرد: با وجود اینکه سهم تولید داخلی اسباب‌بازی از ۱۰ درصد در سال‌های گذشته به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است، اما تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی و هزینه‌های بالای تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او پیشنهاد کرد با استفاده از ظرفیت‌های حمایتی طرح جوانی جمعیت و تخصیص تسهیلات هدفمند، زمینه کاهش هزینه‌های تولید و عرضه محصولات باکیفیت داخلی به بازار فراهم شود.

رئیس اتحادیه در پایان با تأکید بر اینکه مطالبات مطرح‌شده ارتباط مستقیمی با اشتغال، تولید و سلامت جامعه دارد، ابراز امیدواری کرد که نشست‌های صنفی به تصمیمات اجرایی، نظارت مستمر و حمایت‌های عملی دستگاه‌های مسئول منتهی شود.

منبع: اصناف فارس