باشگاه خبرنگاران جوان - حساب رسمی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس روز چهارشنبه در شبکه ایکس آورده است: در روز‌های اخیر دو شناور فله‌بر که با جعل اسناد و بدون هماهنگی اقدام به حرکت به سمت بنادر کشور‌های جنوب خلیج فارس کرده بودند مورد برخورد قانونی قرار گرفته و با پذیرفتن تعهدات اعلامی پی‌جی‌اس‌ای، از ورود نام خود در لیست عدم سازگاری جلوگیری کردند.

این اطلاعیه افزود: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام می‌کند شناور‌هایی که تاکنون تخلفی داشته‌اند در صورتی که با ارسال ایمیل به این نهاد به تخلف خود اذعان نمایند، مشمول تعهدات سبکتری خواهند شد.