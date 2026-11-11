فرماندار هوراند از اختصاص ۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای انتقال آب از سد عمارت با هدف رفع تنش آبی روستا‌های این بخش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - علیرضا ابراهیمی فرماندار شهرستان هوراند در جلسه شورای اداری این شهرستان که در روستای اقبراز مرکز بخش چهار دانگه برگزار شد با اشاره به مشکلات آبی روستا‌های بخش چهاردانگه اظهار داشت:یکی از مشکلات اصلی این منطقه تنش آبی است که در همین راستا اعتبار ۲۶ میلیارد تومانی برای اجرای طرح انتقال آب از سد عمارت اختصاص یافته است.

فرماندار هوراند در ادامه با تاکید بر ظرفیت اقتصادی سماق قرمز چهاردانگه گفت: سماق قرمز این منطقه شهرت جهانی دارد اما متاسفانه بخش عمده محصول به‌ صورت خام به فروش می‌رسد. بنابراین ایجاد صنایع تبدیلی فرآوری و بسته‌بندی این محصول ضروری است تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه تحول اقتصادی منطقه فراهم شده و منافع آن به کشاورزان زحمتکش برسد.

ابراهیمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی بخش چهاردانگه، به‌ویژه تولید برنج باکیفیت، از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین جشنواره برنج در این بخش خبر داد و این اقدام را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه دانست.

وی در پایان از عزم دولت برای احداث مجتمع اداری در بخش چهاردانگه خبر داد و افزود: با تامین زمین مورد نیاز و پیش‌بینی اعتبارات لازم، زمینه ساخت مجتمع اداری و استقرار دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی در این بخش فراهم خواهد شد تا مردم برای دریافت خدمات اداری با مشکلات کمتری مواجه شوند.

برچسب ها: تخصیص اعتبار ، انتقال آب
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