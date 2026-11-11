باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با حضور در ساختمان مرکزی ستاد اجرایی فرمان امام با سید پرویز فتاح، رئیس این ستاد، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه جمعیت و راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان ستاد اجرایی فرمان امام و ستاد ملی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.

فتاح در این دیدار با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت و ضرورت توجه به مسئله فرزندآوری اظهار کرد: فرزندآوری از موضوعات مورد تأکید آموزه‌های اسلامی و قرآن کریم است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر موضوع جمعیت و فرزندآوری افزود: ستاد اجرایی فرمان امام در راستای مأموریت‌های خود، اجرای برنامه‌های حوزه جمعیت را در قالب طرح «ایران جوان» در بخش‌های درمانی، ترویجی و گفتمانی دنبال می‌کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تشریح اقدامات حمایتی در حوزه جوانی جمعیت گفت: تأمین جهیزیه و بسته‌های سیسمونی برای خانواده‌ها، ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی، تجهیز مراکز درمان ناباروری و ارائه خدمات رایگان درمان ناباروری به زوج‌های کم‌برخوردار، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل فرزندآوری در حال اجراست.

فتاح همچنین با اشاره به حمایت‌های مشاوره‌ای و فرهنگی از خانواده‌ها اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سامانه تلفنی ۴۰۳۰ برای پاسخگویی به سؤالات و دغدغه‌های خانواده‌ها، ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش مشاوران، از دیگر اقدامات بنیاد برکت در راستای ترویج فرهنگ فرزندآوری و حمایت از خانواده‌هاست.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در پیشبرد برنامه‌های حوزه جمعیت افزود: بنیاد برکت در حال حاضر با مشارکت ۲ هزار و ۱۰۰ گروه مردمی در ۱۱۳ منطقه کشور، اجرای برنامه‌های حمایتی و ترویجی را دنبال می‌کند و تلاش دارد خدمات خود را به جامعه هدف گسترش دهد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد برنامه‌های حوزه جمعیت تصریح کرد: مسئله جمعیت از موضوعات مهم و راهبردی کشور است و نباید از آن غافل شد. ستاد اجرایی فرمان امام نیز با احساس مسئولیت در این زمینه، حمایت از اقدامات و برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت را ادامه خواهد داد.

وی در پایان بر ضرورت نهایی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد اجرایی فرمان امام و ستاد ملی جمعیت تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، ضمن قدردانی از اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه جمعیت، فعالیت‌های این ستاد را مؤثر ارزیابی کرد و گفت: اقداماتی که در حوزه جمعیت به بنیاد برکت ارجاع می‌شود، مورد پیگیری قرار گرفته و در دستور کار اجرا قرار می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «کارت امید مادر» اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت از مادران ایرانی و پشتیبانی از خانواده‌ها در سال‌های ابتدایی تولد فرزند اجرا می‌شود و توانسته رضایتمندی مناسبی در میان جامعه هدف ایجاد کند.

دبیر ستاد ملی جمعیت در پایان بر ضرورت علمی، هدفمند و اثربخش بودن برنامه‌های حوزه جمعیت تأکید کرد.