باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آتش‌سوزی شب گذشته در یکی از سکو‌های گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: شبکه گاز کشور با هماهنگی یک‌پارچه مجموعه‌های نفت و گاز و اقدام‌های فنی و مهندسی همکاران پایدار است و مشکلی برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد.

وی افزود: صبح امروز، مصرف گاز در استان تهران به رکورد ۹۵ میلیون مترمکعب رسید و در کل کشور نزدیک به ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی و تجاری مصرف شد.

توکلی گفت: تأکید و درخواست از هم‌وطنان این است که با پیوستن به پویش ٢٠ درجه کمک کنند تا پاییز و زمستان پایداری در حوزه گازرسانی داشته باشیم.