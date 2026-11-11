مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: شبکه گاز کشور با هماهنگی یک‌پارچه مجموعه‌های نفت و گاز و اقدام‌های فنی و مهندسی همکاران پایدار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آتش‌سوزی شب گذشته در یکی از سکو‌های گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: شبکه گاز کشور با هماهنگی یک‌پارچه مجموعه‌های نفت و گاز و اقدام‌های فنی و مهندسی همکاران پایدار است و مشکلی برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد.

وی افزود: صبح امروز، مصرف گاز در استان تهران به رکورد ۹۵ میلیون مترمکعب رسید و در کل کشور نزدیک به ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی و تجاری مصرف شد.

توکلی گفت: تأکید و درخواست از هم‌وطنان این است که با پیوستن به پویش ٢٠ درجه کمک کنند تا پاییز و زمستان پایداری در حوزه گازرسانی داشته باشیم.

برچسب ها: شرکت ملی گاز ایران ، پارس جنوبی
خبرهای مرتبط
حریق در فاز ۱۴ پارس جنوبی مهار شد
بخشی از پالایشگاه پارس جنوبی تا دی راه اندازی می‌شود
تداوم تولید گاز در فاز ۱۴ پارس جنوبی با اجرای تعمیرات و راه‌اندازی واحد‌های عملیاتی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش دما در شمال شرق کشور ادامه دارد
بارش کشور ۵۷ درصد بالاتر از نرمال در سایه ال‌نینو؛ تداوم کم‌بارشی در حوضه‌های شرقی
مستمری آبان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد
نظارت بانک مرکزی بر تخلفات بانک‌ها
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین، کرج و تهران
آخرین اخبار
نظارت بانک مرکزی بر تخلفات بانک‌ها
کاهش دما در شمال شرق کشور ادامه دارد
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین، کرج و تهران
مستمری آبان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد
بارش کشور ۵۷ درصد بالاتر از نرمال در سایه ال‌نینو؛ تداوم کم‌بارشی در حوضه‌های شرقی
آیین‌نامه صادرات مجدد کالا با هدف توسعه کریدورهای بین‌المللی ابلاغ شد
اجرایی‌سازی سامانه جامع یکپارچه بندری
انسداد شبانه مسیر پردیس–تهران به مدت ۱۰ شب/ تردد از محور جاجرود
کشت گندم آبی ۳۵ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ آبان
سند همسان تولید نوآورانه نرم‌افزار ابلاغ شد
شبکه گاز کشور پس از مهار آتش‌سوزی سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی پایدار است
بارش‌های قابل‌توجه در شمال کشور/تداوم رگبار و رعدوبرق در جنوب و جنوب‌شرق
معرفی بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی به دلیل اجرا نکردن تعهدات مسکن +فیلم
یک‌ونیم میلیون خودروی تهرانی معاینه فنی ندارند
ضرورت همراهی دولت برای تأمین مالی اصناف مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ
طرح خرید اعتباری کالا وارد فاز اجرایی شد؛ آغاز ثبت‌نام از امروز و شروع خرید از ۲۵ آبان‌ماه
سرشماری ۱۴۰۵ بدون مراجعه به درب تمام منازل اجرا می‌شود
شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع فلزی کلید می‌خورد
سازوکار تأمین مالی خرید کود اوره از پتروشیمی‌ها با ابزار برات بررسی شد
۱۵ زندانی ایرانی در ارمنستان آزاد شدند+ فیلم
بازگشت بخش مهمی از تجهیزات آسیب‌دیده هوانوردی به چرخه عملیاتی+فیلم
الزامات و ضوابط ارائه خدمت پرداخت حسابی (پل‌پی) ابلاغ شد
نبود امکان ثبت قرارداد پیش‌فروش مسکن در سامانه‌ها+ فیلم
بازار ۸۱ میلیارد دلاری ازبکستان/ فرصتی که ایران هنوز از آن سهم قابل توجهی ندارد
تعمیرات و نوسازی شبکه گاز تهران پیش از زمستان تکمیل شد
هشدار به متقاضیان خرید طلای آب‌شده/ ادامه کاهش روند نزولی انس طلای جهانی
۱۰۳ هزار میلیارد ریال مطالبات دارویی و درمانی در قالب طرح «دارویار» پرداخت شد
هشدار به سهامداران تازه‌وارد/ مراقب سیگنال‌فروشان و کلاهبرداران باشید
جایگزینی کریدورهای تجاری نیازمند تقویت زیرساخت‌هاست + فیلم