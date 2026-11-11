رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از آغاز اجرای پنج طرح بزرگ تولید شیر و گوشت با اشتغال‌زایی نزدیک به ۱۸۰۰ نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی، از اجرای پنج مگاپروژه بزرگ در حوزه دام و طیور استان خبر داد و گفت: این طرح‌های راهبردی با ظرفیت اشتغال‌زایی یک‌هزار و ۷۸۴ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های تولیدی، افزایش ظرفیت تولید محصولات پروتئینی و تقویت امنیت غذایی به شمار می‌روند.

او با اشاره به ابعاد سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها بیان کرد: از مجموع پنج مگاپروژه در دست اقدام، یک طرح در حوزه پرورش مرغ گوشتی و چهار طرح دیگر در زمینه تولید شیر و گوشت تعریف شده است که با تکمیل و بهره‌برداری از آنها، ظرفیت تولیدی بخش دام و طیور استان به شکل قابل توجهی توسعه خواهد یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: توسعه زیرساخت‌های دامپروری و مرغداری از محور‌های مهم رشد اقتصادی بخش کشاورزی است و سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر افزایش تولید داخلی محصولات پروتئینی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت زنجیره تأمین مواد غذایی را فراهم می‌کند.

بهجت حقیقی با بیان اینکه بخش دام و طیور نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی جامعه دارد، خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت تولید شیر، گوشت و گوشت مرغ، ارتقای بهره‌وری واحد‌های تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید، از ضرورت‌های توسعه پایدار این بخش محسوب می‌شود و اجرای طرح‌های بزرگ می‌تواند جایگاه استان فارس را در تولید محصولات پروتئینی بیش از پیش تقویت کند.

او همچنین فراهم‌سازی زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش‌روی اجرای طرح‌های تولیدی را از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دانست و افزود: حمایت از پروژه‌های دارای ظرفیت تولید و اشتغال، تسهیل فرآیند اجرای طرح‌ها و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز، در دستور کار سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان اظهار کرد: بهره‌برداری از این طرح ها، افزون بر ایجاد اشتغال بالا، فرصت ارزشمندی برای افزایش توان تولیدی استان، تقویت زنجیره تأمین محصولات دامی و ارتقای نقش فارس در تأمین پایدار نیاز‌های غذایی کشور ایجاد خواهد کرد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: دام و طیور ، جهاد کشاورزی فارس ، تولید گوشت ، شیر
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