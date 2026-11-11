باشگاه خبرنگاران جوان - الهیار مصباحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: نخستین رویداد سرمایه‌گذاری استان با محوریت فرصت‌های اقتصادی شهرستان‌ها و با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گیلان در قالب بیش از ۴۰ غرفه نمایشگاهی و پنج پنل تخصصی طی روز‌های ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در رشت برگزار می‌شود.

او در ششمین نشست شورای سیاستگذاری و اجرایی نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان، با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌های استان اظهار داشت: این رویداد فرصتی برای شناسایی و معرفی مزیت‌های سرمایه‌گذاری گیلان است و تحقق اهداف آن به مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها نیاز دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با تأکید بر شهرستان‌محور بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این رویداد افزود: هر یک از شهرستان‌های گیلان از ظرفیت‌های اقتصادی متنوعی برخوردارند و فرمانداران باید با شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها و معرفی فرصت‌های قابل ارائه، نقش فعال‌تری در جذب سرمایه‌گذاران ایفا کنند.

مصباحی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه جذب و توسعه سرمایه‌گذاری طی دو سال اخیر اشاره و تصریح کرد: در این مدت اقدامات ارزشمندی در حوزه سرمایه‌گذاری استان صورت گرفته و برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی دستاوردها، ارائه تجربه‌های موفق و تبیین مزیت‌های اقتصادی گیلان خواهد بود. او در ادامه بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها برای برگزاری مطلوب این رویداد تأکید کرد و خواستار مشارکت جدی مجموعه‌های مسئول در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان شد.

۵ پنل تخصصی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گیلان

یونس رنجکش، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گیلان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها گفت: نخستین رویداد سرمایه‌گذاری استان با عنوان «گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» روز‌های ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود. او با بیان اینکه این رویداد در دو بخش نمایشگاهی و تخصصی برنامه‌ریزی شده است، افزود: در بخش نمایشگاهی، بیش از ۴۰ غرفه به معرفی ظرفیت‌ها، اقدامات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌های استان اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گیلان با اشاره به برنامه‌های تخصصی رویداد افزود: ۵ پنل با محوریت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری، صنعت، تجارت، لجستیک و کشاورزی با حضور مدیران استانی و ملی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار خواهد شد. او همچنین از پیش‌بینی حضور مدیران عالی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور در این رویداد ۲ روزه خبر داد و با اشاره به برنامه‌های جانبی نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان تصریح کرد: جشنواره موضوعی رسانه‌ای با محوریت این رویداد نیز برگزار می‌شود و در جریان آن از رسانه‌های برگزیده، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی برتر تجلیل خواهد شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان