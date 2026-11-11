شرکت اپل با صدور این هشدار که پیام‌های شما در معرض خطر هستند از کاربران آیفون خواست تا فوراً دستگاه خود را به‌روزرسانی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اپل از کاربران آیفون خواسته است که آخرین به‌روزرسانی سیستم‌عامل iOS را نصب کنند و هشدار داده است که عدم انجام این کار می‌تواند به هکر‌ها اجازه دهد به پیام‌های آنها دسترسی پیدا کنند.

اپل به‌روزرسانی iOS ۱۷.۲.۱ را منتشر کرده است. اگرچه این نسخه برخلاف برخی نسخه‌های پیشین، شامل ویژگی‌های جدید یا تغییرات عمده نیست، اما از نظر امنیتی بسیار حائز اهمیت است. اپل در یادداشت‌های انتشار این به‌روزرسانی اعلام کرده که این نسخه «شامل رفع اشکالات و به‌روزرسانی‌های امنیتی برای آیفون شماست»، هرچند جزئیات دقیقی درباره آسیب‌پذیری‌های موجود ارائه نکرده است.

بر اساس اطلاعات تکمیلی، برخی از این مشکلات مربوط به برنامه iMessage هستند. یکی از این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند به مهاجم اجازه دهد بدون دعوت‌نامه به یک گفتگوی گروهی بپیوندد و پیام‌های رد و بدل شده در آن را مشاهده کند؛ آسیب‌پذیری دیگر نیز می‌تواند به مهاجم امکان دهد پیام‌هایی را که پیش از پیوستن او به گروه ارسال شده‌اند، ببیند.

این آسیب‌پذیری‌ها همچنین شامل نحوه اتصال دستگاه‌های اپل به یکدیگر می‌شوند؛ از جمله دو مورد مرتبط با بلوتوث که یکی از آنها می‌تواند به مهاجم اجازه دهد با استفاده از یک دستگاه بی‌سیم، کد‌های دلخواه خود را روی دستگاه هدف اجرا کند.

با این حال، اپل تأیید نکرده است که آیا هکر‌ها واقعاً از هیچ‌یک از این آسیب‌پذیری‌ها سوءاستفاده کرده‌اند یا خیر. آدام بوینتون، مدیر ارشد استراتژی شرکتی در شرکت Jamf — که در زمینه مدیریت و امنیت دستگاه‌های اپل برای کسب‌وکارها، سازمان‌ها و مدارس تخصص دارد — خاطرنشان کرد: «هدف، نصب سریع به‌روزرسانی است، نه ایجاد وحشت.» کاربران می‌توانند با مراجعه به مسیر Settings > General > Software Update این به‌روزرسانی را نصب کنند. همچنین ممکن است پیامی برای درخواست نصب به‌روزرسانی ظاهر شود، یا در دستگاه‌هایی که قابلیت نصب خودکار فعال است، به‌روزرسانی به‌صورت خودکار انجام گیرد.

شایان ذکر است که برخی از به‌روزرسانی‌های اخیر اپل شامل تغییرات گسترده‌تری بوده‌اند؛ برای نمونه، نسخه پیشین یعنی iOS ۱۷.۲، علاوه بر ایجاد تغییراتی در برنامه‌های Messages و Photos، قابلیت‌های جدیدی را نیز به همراه داشت؛ از جمله امکان یادآوری گفت‌و‌گو‌های گذشته توسط دستیار صوتی «سیری» (Siri).

منبع: ایندیپندنت

برچسب ها: تفاوت اپل واچ 1 و اپل واچ 2 ، اپل ، آیفون ، به روزرسانی
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