۴ کیلومتر از شبکه فرسوده آب در شهر مراغه و روستا‌ها با هدف کاهش هدررفت و ارتقای پایداری آبرسانی اصلاح و توسعه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - محمدی طوسی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت:برای اجرای طرح اصلاح و توسعه ۴ کیلومتر از شبکه فرسوده آب در روستا‌ها و شهر مراغه از منابع داخلی ۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

طوسی افزود: اصلاح شبکه فرسوده آب در شهر مراغه به طول ۲ کیلومتر و در ۱۸ روستا نیز به طول ۲ کیلومتر اجرا شده است.

وی اضافه کرد: بخش اصلاح شده شبکه توزیع آب با استفاده از لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۱۰ میلی‌متر انجام شده و ۲۰۰ انشعاب قدیمی آب نیز در محدوده اجرای طرح اصلاح و نوسازی شده است.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی زیرساخت‌های فرسوده آبرسانی اظهار کرد: با توجه به فرسودگی شبکه موجود، محدودیت قطر لوله‌های قدیمی و ضرورت بهبود شرایط فنی و بهره‌برداری، عملیات اصلاح شبکه توزیع آب در کوی جانبازان و کوچه‌های ولایت و هدایت در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت: کاهش هدررفت آب ناشی از فرسودگی شبکه و انشعابات، بهبود شرایط بهره‌برداری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع و کمک به پایداری تامین و توزیع آب شرب مشترکان را از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی گفت: اصلاح و نوسازی شبکه‌های فرسوده از جمله اقدامات زیرساختی شرکت آب و فاضلاب مراغه در راستای مدیریت بهینه منابع آب، کاهش تلفات شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان می‌باشد.

برچسب ها: شرکت آب و فاضلاب ، شروع نوسازی
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