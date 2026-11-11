بلومبرگ به نقل از یک مقام ناشناس غربی مدعی شد ایران با وجود حملات هوایی ماهانه حدود ۵۰ موشک بالستیک تولید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری بلومبرگ مدعی شد که بر اساس ارزیابی اطلاعاتی یک کشور غربی، ایران می‌تواند ماهانه حدود ۵۰ موشک بالستیک تولید کند؛ رقمی که تقریبا نیمی از ظرفیت پیش از جنگ کشور است. این توانمندی، با وجود ماه‌ها حمله هوایی، همچنان ابزار قدرتمندی برای پاسخ‌گویی ایران در صورت ازسرگیری درگیری‌ها فراهم می‌کند.

آمریکا از روز‌های نخست جنگ مدعی شده بود که زرادخانه موشکی ایران و توانایی این کشور برای بازسازی آن به‌شدت تضعیف شده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز سه‌شنبه نیز در اظهاراتی بار دیگر بر این موضوع تاکید و ادعا کرد که ۸۰ درصد از زیرساخت صنعتی ایران نابود شده است.

با این حال، به گفته یک مقام غربی، که بلومبرگ در گزارش ادعایی خود نام او را ذکر نکرده است، به گزارش‌های اطلاعاتی نظامی استناد کرده، ایران احتمالا دست‌کم ۱۷۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد و با سرعتی معادل نیمی از ظرفیت پیش از جنگ خود، در حال تولید موشک‌های جدید است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در همین راستا روز سه‌شنبه تصاویری منتشر کرد که مربوط به رونمایی از یک «شهر موشکی» جدید است.

جیم لمسون، پژوهشگر مهمان در دپارتمان مطالعات جنگ دانشگاه کینگز کالج لندن و تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که بر ایران و غرب آسیا تمرکز داشته است، تاکید کرد که ممکن است هزاران فروند پهپاد تهاجمی از نوع شاهد نیز همچنان در زرادخانه ایران باقی مانده باشد.

به گفته او، تعیین تعداد دقیق موشک‌های بالستیک و پهپاد‌های شاهد دشوار است؛ زیرا از یک سو ابعاد زرادخانه تسلیحاتی ایران پیش از جنگ مشخص نیست و از سوی دیگر، میزان توانایی این کشور برای جایگزینی موشک‌های شلیک‌شده یا منهدم‌شده نیز روشن نیست.

هگست روز سه‌شنبه در یک نشست خبری حاضر شد تا در برابر اتهامات استیضاح مطرح‌شده علیه خود، که عمدتا به نحوه مدیریت جنگ ایران و عملیات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب مربوط می‌شود، از عملکردش دفاع کند.

او در بخشی از دفاعیات خود، عملیات نظامی آمریکا را موفقیت‌آمیز توصیف و مجددا ادعا کرد که بیش از ۸۰ درصد از زیرساخت صنعتی هسته‌ای ایران از بین رفته است.

منبع: سیاتل تایمز

برچسب ها: شهر موشکی ، موشک بالستیک ، جنگ با ایران
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