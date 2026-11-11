باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در آستانه سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل «کاپ ۳۱» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی، نوشت: آنها جنگ را آغاز کردند و ادعا کردند که هدفشان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است. سپس، برای اولین بار، از موشک «پی‌آراس‌ام» در لامرد استفاده کردند.

وی تاکید کرد: اکنون، آنها از مادر تمام بمب‌ها استفاده می‌کنند تا از طریق تهدید، به دیپلماسی بپردازند. هیچ تناقضی در این رفتار وجود ندارد، اما این یک ننگ است. چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند؟