رئیس‌جمهور با کنایه‌ای به آمریکایی‌ها گفت: آنها از مادر تمام بمب‌ها استفاده می‌کنند تا از طریق تهدید، به دیپلماسی بپردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در آستانه سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل «کاپ ۳۱» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی، نوشت: آنها جنگ را آغاز کردند و ادعا کردند که هدفشان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است. سپس، برای اولین بار، از موشک «پی‌آراس‌ام» در لامرد استفاده کردند.

وی تاکید کرد: اکنون، آنها از مادر تمام بمب‌ها استفاده می‌کنند تا از طریق تهدید، به دیپلماسی بپردازند. هیچ تناقضی در این رفتار وجود ندارد، اما این یک ننگ است. چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند؟

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، جنایات آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
بیش از ۹۵ درصد ایرانی‌ها ترامپ جنایتکار را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند.
بیش از ۹۵ درصد ایرانی‌ها نتانیاهو جنایتکار را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
اروپا جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
دولت فرانسه جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
دولت کانادا جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۰ - آبان - ۱۴۰۵
از سال ۱۳۵۹ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط همه گروه های تروریستی تحت حمایت حمایت آمریکا و متحدانش از طریق عراق وارد غرب کشورمان می شوند و همچنان نیز ادامه دارد.
از سال ۱۳۵۹ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط همه گروه های تروریستی تحت حمایت حمایت آمریکا و متحدانش از طریق پاکستان وارد شرق کشورمان می شوند و همچنان نیز ادامه دارد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۰ - آبان - ۱۴۰۵
سفیر فرانسه جنایتکار را باید از ایران اخراج کند چون به خاطر که فرانسه جنایتکار از سال ۱۳۳۲ تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۰ - آبان - ۱۴۰۵
دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس از سال ۱۳۹۲ تاکنون با سران بی ادب فرانسه جنایتکار همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند و هم از سال ۱۳۵۹ تاکنون در مورد جنایت های فرانسه کوتاهی و سکوت کردند چرا.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
دولت فرانسه جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
دولت کانادا جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۰ - آبان - ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکار حق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال ۱۳۹۴ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که آمریکا و کشورهای اروپایی از سال ۲۰۱۵ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال ۱۳۹۴ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون در توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و… غلط و اشتباه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
چهارشنبه , 20 آبان 1405 - 15:45
آمریکا جنایتکار هنوز پاسخ روشنی به شروط هفت‌گانه ایران نداده است/ و ما از سال ۱۳۹۷ تاکنون ترامپ جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
جنایت های نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در ایران، تنگه هرمز، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بی‌پاسخ نخواهد ماند عاملان کشتار زنان و کودکان ایران مجازات خواهند شد.
جنایت ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در ایران، تنگه هرمز، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بی‌پاسخ نخواهد ماند عاملان کشتار زنان و کودکان ایران مجازات خواهند شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
بیش از ۹۵ درصد ایرانی‌ها ترامپ را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
توافق با آمریکا امکان‌پذیر نیست چون به خاطر که آمریکا مورد اعتماد ما نیست و از سال ۱۳۳۲ تاکنون هم نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
عمان، قطر، پاکستان، هر سه در مذاکره و منطقه شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
و این در حالی است که ترامپ جنایتکار خودش از سال ۱۳۹۷ تاکنون و ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در سراسر منظقه و جهان بوده است.
ترامپ جنایتکار در مورد مذاکره، توافق، منطقه و جهان متهم است، نه مدعی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار هنوز پاسخ روشنی به شروط هفت‌گانه ایران نداده است/ و ما از سال 1397 تاکنون ترامپ جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم
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۱
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