مجموعه تلویزیونی «امیدوارها» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داریوش یاری، با روایتی خانوادگی و چاشنی طنز، از ۲۴ آبان‌ماه پخش خود را از شبکه یک سیما آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مجموعه ۳۰ قسمتی با پرداختن به موضوعاتی همچون جوانی جمعیت، فرزندآوری، اشتغال، مسئولیت‌پذیری خانوادگی و رونق تولید، تلاش دارد بخشی از دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه را در قالب داستانی جذاب و مخاطب‌پسند به تصویر بکشد.

«امیدوارها» داستان جوانی به نام نوید را روایت می‌کند که برای نجات خانواده و رسیدن به دختر مورد علاقه‌اش، تصمیم می‌گیرد کارخانه‌ای قدیمی و متروکه را دوباره راه‌اندازی کند؛ تصمیمی که او را با چالش‌ها و مسئولیت‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌سازد. این روایت در کنار پرداختن به تلاش و امید، موضوعاتی همچون استقلال جوانان، آینده شغلی، عشق و مسئولیت در برابر خانواده را نیز دنبال می‌کند.

در این مجموعه، ارشیا توکلی در نقش نوید و علی استادی در نقش پدر خانواده ایفای نقش می‌کنند. فرخ نعمتی، علیرضا خمسه، پیام احمدی‌نیا، سیما تیرانداز، شمسی فضل‌اللهی، نگین معتضدی، فاطمه زارع، نگار بابایی و سجاد اسماعیلی از دیگر بازیگران این سریال هستند.

«امیدوارها» به سفارش سیمای استان‌ها و با تولید صداوسیمای مرکز یزد ساخته شده است. داریوش یاری تهیه‌کنندگی و کارگردانی، مجید شاکرین نویسندگی و فریدون شیردل مدیریت فیلمبرداری این مجموعه را بر عهده دارند.

این مجموعه تلویزیونی از ۲۴ آبان‌ماه، روز‌های فرد ساعت ۲۲، از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

برچسب ها: شبکه یک ، مجموعه تلویزیونی
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