کلنگ احداث سالن چندمنظوره مدرسه دخترانه نوربخش شبستر به زمین زده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - در آیینی با حضور جمعی از مسئولان و خیرین مدرسه‌ساز عملیات احداث سالن چندمنظوره مدرسه دخترانه نوربخش شبستر آغاز شد.

این طرح با مشارکت دولت و خیرین و با هدف توسعه فضا‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی مورد نیاز دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

سالن چندمنظوره مدرسه نوربخش در زمینی به مساحت ۴۲۰ مترمربع و در دو طبقه احداث خواهد شد و برای اجرای آن ۲۲ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

در بخش دیگری از این مراسم دانش‌آموزان مدرسه نوربخش با اهدای گل و گلریزان در مسیر عبور خیرین از نیک‌اندیشی و همراهی آنان در ساخت این مجموعه قدردانی کردند اقدامی نمادین که جلوه‌ای از احترام و سپاس دانش‌آموزان از خیرین مدرسه‌ساز بود.