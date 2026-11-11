رئیس سازمان بسیج مستضعفین از طراحی اردوهای «روایت اقتدار و مقاومت» با محوریت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین «حسین طائب» روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در جلسه قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران و استانداران و فرماندهان و مسئولین راهیان نور سپاه های استانی، با اشاره به جایگاه راهیان نور و نقش‌آفرینی رهبر شهید انقلاب در شکل‌گیری و توسعه این حرکت فرهنگی اظهار کرد: در نخستین سفر رهبر شهید انقلاب به خوزستان، هنوز یادمان شلمچه شکل نگرفته بود و ایشان دستور دادند زمینه برگزاری برنامه‌ای در این منطقه فراهم شود. در سال بعد نیز خود ایشان از مشهد مقدس به شلمچه سفر کردند و برنامه‌ای یک‌روزه در این منطقه برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: با تدابیر، سفرها و پیگیری‌های مستمر رهبر شهید انقلاب، راهیان نور به‌تدریج به یک فناوری برای تولید قدرت نرم تبدیل شد و امروز وظیفه داریم این تدابیر را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

طائب با اشاره به برگزاری نشست مشترک قرارگاه‌های استانی راهیان نور با تدبیر و تأکید فرمانده کل سپاه تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسه، تأکید بر اهمیت راهیان نور و تقویت و توسعه این حرکت در دوره جدید است.

وی در تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های راهیان نور در سال ۱۴۰۵، نخستین محور را بهره‌گیری بیشتر از فناوری‌های نوین در روایتگری دفاع مقدس دانست و گفت: باید از ظرفیت فناوری‌های جدید برای انتقال مؤثرتر مفاهیم، ارزش‌ها و حماسه‌های دفاع مقدس استفاده کنیم تا زمینه ارتباط عمیق‌تر نسل جوان با این گنجینه فراهم شود.

باید زمینه مردمی‌تر شدن راهیان نور را فراهم کنیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، توانمندسازی و خوداتکایی رده‌های مقاومت در برگزاری اردوها و اداره اردوگاه‌ها را از دیگر برنامه‌های پیش‌رو برشمرد و افزود: باید زمینه مردمی‌تر شدن راهیان نور را فراهم کنیم و توانمندی مجموعه‌های مردمی و رده‌های مقاومت را برای اجرای اردوها و اعزام کاروان‌ها افزایش دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب از طراحی اردوهای «روایت اقتدار و مقاومت» با محوریت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خبر داد و اظهار کرد: باید این اردوها را در دستور کار قرار دهیم و تجربه‌های دفاع مقدس در جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی را با تجربه دفاع مقدس هشت‌ساله پیوند بزنیم تا زائران بتوانند ارتباط میان این حوادث و تداوم فرهنگ مقاومت را بهتر درک کنند.

لزوم تقویت پیوند راهیان نور و راهیان پیشرفت

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت پیوند راهیان نور و راهیان پیشرفت گفت: این حرکت که در دوره فرماندهی شهید سلامی و شهید سلیمانی آغاز شده بود، باید با قوت بیشتری دنبال شود تا زائران در کنار آشنایی با حماسه‌های دفاع مقدس، با دستاوردها و ظرفیت‌های پیشرفت کشور نیز آشنا شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، برنامه‌ریزی برای تعیین سهمیه اعزام استان‌ها را از دیگر محورهای مورد توجه دانست و افزود: در تعیین سهمیه‌ها باید شاخص‌هایی همچون جمعیت، ظرفیت استان‌ها، مسائل و آسیب‌های اجتماعی و سایر شرایط مورد توجه قرار گیرد تا برنامه‌ریزی متناسب‌تری برای اعزام کاروان‌ها انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با تأکید بر ضرورت ساماندهی و توسعه سفرهای خانوادگی راهیان نور خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا خانواده‌ها نیز بتوانند با وسایل نقلیه شخصی و به‌صورت مستقل در این حرکت فرهنگی مشارکت کنند و زمینه حضور گسترده‌تر مردم در یادمان‌ها فراهم شود.

نباید تمام امور را به‌صورت تصدی‌گرایانه در اختیار مجموعه‌های اجرایی قرار دهیم

وی حمایت از گروه‌های مردم‌نهاد را یکی دیگر از اولویت‌های توسعه راهیان نور عنوان کرد و گفت: نباید تمام امور را به‌صورت تصدی‌گرایانه در اختیار مجموعه‌های اجرایی قرار دهیم؛ بلکه باید از ظرفیت گروه‌های مختلف مردمی حمایت کنیم تا آن‌ها نیز در این عملیات بزرگ فرهنگی نقش‌آفرینی کنند. هرچه مشارکت گروه‌های مردمی بیشتر شود، شاهد حضور گسترده‌تر مردم در یادمان‌ها و اردوگاه‌های راهیان نور خواهیم بود.

ضرورت ارتقای محتوای برنامه‌های روایتگری

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین بر ضرورت ارتقای محتوای برنامه‌های روایتگری تأکید کرد و افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا راویان بتوانند محتوای غنی‌تر و عمیق‌تری دریافت کنند و آن را به مخاطبان انتقال دهند. این موضوع در امتداد همان تدبیر رهبر شهید انقلاب برای بهره‌گیری از گنجینه‌ها و ذخایر ارزشمند تاریخی و فرهنگی کشور قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در ادامه، پیگیری اجرای ویژه‌برنامه‌های روایتگری در یادمان‌ها، اردوگاه‌ها و سایر مراکز مرتبط را ضروری دانست و اظهار کرد: تحقق این برنامه‌ها نیازمند همت و همکاری استانداران، فرماندهان سپاه در استان‌ها و وزارت کشور است.

وی گفت: امیدواریم با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، بتوانیم در سال ۱۴۰۵ برنامه‌های راهیان نور را در همه مناطق عملیاتی با کیفیت و کمیت بهتری برگزار کنیم و با توسعه مشارکت مردمی، ارتقای محتوای روایتگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید، این حرکت فرهنگی را بیش از گذشته گسترش دهیم.

منبع: سپاه پاسداران

برچسب ها: راهیان نور ، اردوی جهادی
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