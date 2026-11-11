برنامه تلویزیونی «ریحانه» با محوریت تبیین اندیشه رهبر شهید درباره خانواده از امشب چهارشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۹ از شبکه نسیم سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «ریحانه» با محوریت تبیین اندیشه رهبر شهید درباره خانواده از امشب چهارشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۹ از شبکه نسیم سیما پخش می‌شود. این برنامه در قالبی گفت‌وگومحور، میزبان بانوان فعال در حوزه‌های اجتماعی و رسانه‌ای است که در دیدار‌های متعدد با رهبر شهید حضور داشته‌اند و به روایت خاطرات و تجربیات خود از این دیدار‌ها می‌پردازند.

ژیلا صادقی، راحله امینیان، محیا اسناوندی و مونا اورعی از جمله مجریانی هستند که در قسمت‌های مختلف «ریحانه» حضور دارند و در کنار مهمانان برنامه، تجربه‌ها و خاطرات خود از دیدار با رهبر شهید انقلاب را روایت می‌کنند.

دکتر مهدیه شادمانی، دکتر شهره پیرانی، مهدیه سادات محور مستند ساز، محبوبه بلباسی همسر شهید بلباسی، دکتر انسیه کتابچی عضو سابق ستاد ملی جمعیت، ملیحه پهلوانی همسر شهید اسفندیاری، زینب قربانخانی خواهر شهید مجید قربانخانی، دکتر فاطمه مغفوری فرزند شهید عبدالمهدی مغفوری از مهمانان این برنامه هستند. 

این مجموعه ۱۲ قسمتی در کنار بازخوانی خاطرات دیدار، به موضوعاتی همچون خانواده، مادری، فرزندآوری، تربیت فرزند، ازدواج و نقش اجتماعی زنان نیز می‌پردازد. «ریحانه» می‌کوشد پیوند میان سیره، منش و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه زنان و خانواده را با تجربه‌های زیسته بانوان به تصویر کشیده و نشان دهد این دیدار‌ها و رهنمود‌ها چه جایگاهی در زندگی شخصی و اجتماعی آنان داشته است.

تصویربرداری برنامه «ریحانه» در مشهد مقدس و منزل رهبر شهید انجام شده و این مجموعه محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

منبع: مرکز هنری رسانه‌ای نهضت

برچسب ها: ریحانه ، رهبر شهید انقلاب ، شبکه نسیم
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