مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به بارش‌ها و افت دما، بر ضرورت صرفه‌جویی حداکثری و رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا زارعیان مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به بارندگی‌های اخیر و کاهش محسوس دمای هوا، از مشترکان گاز طبیعی خواست ضمن رعایت کامل نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی حداکثری در مصرف گاز طبیعی را در دستور کار قرار دهند.

او با اشاره به تغییر شرایط جوی و افزایش نیاز به وسایل گرمایشی اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر و کاهش محسوس دما در سطح استان، انتظار می‌رود مشترکان گرامی با مدیریت مصرف و پرهیز از استفاده غیرضروری از وسایل گرمایشی، در تأمین پایدار گاز طبیعی و بهره‌مندی همه مشترکان از این نعمت ارزشمند همکاری کنند.

زراعتیان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز افزود: اطمینان از سلامت و استاندارد بودن وسایل گرمایشی، بررسی اتصالات و شیلنگ‌های گاز، اطمینان از باز بودن مسیر دودکش‌ها و نصب کلاهک استاندارد H از جمله مواردی است که مشترکان باید به آن توجه ویژه داشته باشند. همچنین استفاده از وسایل گرمایشی بدون دودکش در فضا‌های بسته و مسدود کردن دریچه‌های تهویه می‌تواند خطرآفرین باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت هزینه‌های خانوار تصریح کرد: مشترکان باید توجه داشته باشند که مصرف گاز بیش از الگوی تعیین‌شده، علاوه بر افزایش فشار بر شبکه گازرسانی، هزینه‌های بیشتری را نیز به خانوار تحمیل می‌کند. بر همین اساس، مشترکان پرمصرف با توجه به تعرفه‌های پلکانی گازبها، ممکن است با قبوض گاز قابل‌توجه و سنگینی مواجه شوند.

او خاطرنشان کرد: تنظیم دمای محیط در محدوده آسایش، استفاده از لباس مناسب فصل سرد، جلوگیری از هدررفت گرما از طریق در‌ها و پنجره‌ها و خاموش کردن وسایل گرمایشی در فضا‌های بلااستفاده، از جمله راهکار‌های ساده، اما مؤثر برای کاهش مصرف گاز و کنترل هزینه‌های خانوار است.

زارعیان در پایان با دعوت از همه هم‌استانی‌ها برای پیوستن به فرهنگ مصرف بهینه انرژی تأکید کرد: صرفه‌جویی در مصرف گاز تنها یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی در قبال سایر مشترکان، بخش تولید و نسل‌های آینده است و امیدواریم با مشارکت و همراهی مردم، ضمن رعایت کامل اصول ایمنی، روز‌های سرد پیش‌رو را با آرامش و پایداری جریان گاز پشت سر بگذاریم.

منبع: شرکت گاز فارس

برچسب ها: درخواست ، شرکت گاز فارس ، مدیریت مصرف ، کاهش دمای هوا
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