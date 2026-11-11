سرپرست وزارت نفت سند همسان پیمان «تولید نوآورانه نرم‌افزار (SDA)» را همسو با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پدیدآورنده نرم‌افزارهای نوآورانه در صنعت نفت ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست وزارت نفت سند همسان پیمان «تولید نوآورانه نرم‌افزار (SDA)» را همسو با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پدیدآورنده نرم‌افزارهای نوآورانه در صنعت نفت ابلاغ کرد.

در متن ابلاغیه حمید بورد آمده است:

در راستای اجرای تکالیف مقرر در قوانین بالادستی نظیر قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و آئین‌نامه‌های اجرایی آن و نیز قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با محوریت اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، تدوین اسناد سه‌گانه ساخت کالا، خدمت و تولید نوآورانه نرم‌افزار را در دستور کار خود قرار داد.

پیرو ابلاغ اسناد همسان نوع اول و دوم به ترتیب با عناوین پیمان ساخت نوآورانه کالا (PDA) و پیمان خدمت نوآورانه (ISA) طی ابلاغیه‌های شماره ۳۹۶-۲۰/۲ در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴ و ۲۱۴۵-۲۰/۲ در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پدیدآورنده نرم‌افزار‌های نوآورانه در صنعت نفت، سند همسان تولید نوآورانه نرم‌افزار (SDA) با استفاده از ظرفیت‌های کارگروه فنی/اجرایی متشکل از خبرگان حقوقی، قراردادی، مالی و فنی شرکت‌های اصلی و نیز اداره کل امور حقوقی وزارت نفت و اخذ نقطه‌نظرات تخصصی از مشاوران خارج از مجموعه صنعت، تهیه و با عنوان سند همسان تولید نوآورانه نرم‌افزار (SDA) طی بخشنامه شماره ۲۲۵۱-۲۰/۲ در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵، وفق اختیارات حاصل از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، توسط سرپرست وزارت نفت به صورت لازم‌الاجرا برای شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه، ابلاغ شد.

فایل سند یادشده در پرتال معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری/بخش مستندات/اسناد همسان برای ملاحظه و بهره‌داری ذینفعان بارگذاری شده است.

برچسب ها: کارخانه نوآوری ، وزارت نفت
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