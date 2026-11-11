معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش ۳۵ درصدی کشت گندم آبی از ابتدای سال زراعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: برنامه‌ الگوی کشت گندم به استان‌ ها ابلاغ شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی با اشاره به بارش‌های اخیر و نزولات آسمانی گفت: گزارش‌های بسیار مطلوبی از حجم بارندگی‌ها در تمامی استان‌ها دریافت شده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره آمادگی بخش کشاورزی در برابر پدیده‌های اقلیمی اظهارداشت: با پیش‌بینی‌های انجام‌شده پیرامون پدیده «ال‌نینو»، هشدارهای لازم به استان‌ها داده شد و هماهنگی‌های متعددی برای تعجیل در کشت گندم صورت گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشاورزی کشور «گندم‌پایه» است و برنامه‌ الگوی کشت به استان‌ها ابلاغ شده، اکنون حدود ۳۵ درصد بیش از سطح سال گذشته در این تاریخ، اراضی آبی به زیر کشت گندم رفته است، این به معنای افزایش سطح زیر کشت نیست بلکه مدیریت کشت به‌گونه‌ ای انجام شده تا کمترین خسارت از ناحیه ال‌نینو به محصولات وارد شود و چشم‌انداز روشنی برای سال زراعی پیش رو متصور است.

آنجفی با اشاره به دستاوردهای بخش کشاورزی گفت: سال گذشته در حالی که قرار بود ۶۵ میلیارد مترمکعب آب دریافت کنیم تنها ۵۰ میلیارد مترمکعب تخصیص یافت. اگر بخش کشاورزی با دانش، تکنولوژی و روش‌های بهره‌ورانه همراه نمی‌ شد ناچاراً حدود ۳۰ میلیون تن کاهش محصول داشتیم اما نه‌تنها کاهشی رخ نداد، بلکه حدود ۷ میلیون تن افزایش تولید نیز به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه این رشد پشتوانه‌ ای محکم برای تأمین امنیت غذایی کشور است افزود: این روند صعودی در سال زراعی آینده نیز تداوم خواهد یافت.