نماینده مجلس با اشاره به چالش‌های ناترازی گاز در فصل زمستان، تأکید کرد که با وجود آسیب‌های ناشی از تخاصمات اخیر علیه زیرساخت‌های پارس جنوبی، با عزم ملی، کشور از ناترازی گاز عبور خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ریشه‌های انباشت ناترازی گاز در دهه‌های گذشته و غفلت از مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: «اگرچه در برنامه‌ی هفتم و سیاست‌های دولت گام‌های ارزنده‌ای برای مدیریت مصرف برداشته شده، اما همچنان با فاصله میان عرضه و تقاضا در فصل سرد مواجهیم که توزیع گاز در بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری و اداری را نیازمند تدابیر ویژه می‌کند.»                                                  

وی با اشاره به حوادث اخیر در حوزه‌ی زیرساخت‌های انرژی افزود: «امسال به دلیل تخاصمات وحشیانه‌ی دشمنان علیه حوزه‌ی انرژی کشور به‌ویژه در پالایشگاه‌های پارس جنوبی، فشار بیشتری بر ناترازی تحمیل شده است؛ هرچند شرایط به هیچ وجه بحرانی نیست، اما هوشیاری و مدیریت مضاعفی را می‌طلبد.»

شریعتی در تبیین راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت تصریح کرد: «در وهله‌ی نخست، وظیفه‌ی مسئولان است که با تأمین سوخت‌های جایگزین برای بخش صنعت، از لطمه خوردن به رشد اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم جلوگیری کنند. در کنار آن، بهره‌گیری از ابزارهای قانونی از جمله ماده ۴۶ قانون برنامه‌، مکانیزم‌های پاداش صرفه‌جویی و انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، نقش کلیدی در اصلاح الگوی مصرف ایفا می‌کند.»                    

 وی در پایان با اشاره به سوابق درخشان ملت ایران در پوسته‌های گوناگونِ آزمون‌های سخت ملی، خاطرنشان کرد: «همان‌طور که در عرصه‌های جهاد نظامی، طبیعی و اقتصادی انسجام خود را نشان داده‌ایم، در این حوزه‌ی خاص نیز با مشارکت همگانی مردم و مسئولان، ان‌شاءالله سرافراز از این مرحله عبور خواهیم کرد.»

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مصرف انرژی ، سوخت گاز
خبرهای مرتبط
افزایش سهم مجمع صادرکنندگان گاز در سبد انرژی جهان
بحران جدی تعطیلی جایگاه‌های CNG در آستانه نوروز+ فیلم
مصرف روزانه حدود ۲۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۰ آبان
پاتریوت تمام شد؛ شلیک در ۴۰ روز، تولید در سه سال
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت هنرمند متعهّد و انقلابی کوروش زارعی
سرلشکر عبداللهی: هر کانون تهدید علیه ایران هدف مستقیم عملیات نامتقارن نیروهای مسلح می‌شود
پزشکیان: آمریکا و رژیم صهیونیستی نتیجه جنایات جنگی زشت خود را در انتخاباتشان گرفتند
واکنش متقابل ایران به اقدام آرژانتین علیه سپاه؛ دو نیروی نظامی این کشور تروریستی اعلام شد
حمله به ایران باعث ایجاد جنگ جهانی سوم می‌شود
سرلشکر رضایی: ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد
عراقچی: روبیو مهملات پمپئو را تکرار می‌کند/ توهمات واهی، عامل شکست سیاست‌های آمریکا
آتش سوزی یک نفت‌کش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز
آخرین اخبار
مخبر: هرگونه همراهی در محاصره خصمانه علیه ایران، اقدامی جنگی است
طراحی اردوهای «روایت اقتدار و مقاومت» با محوریت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم
رئیس‌جمهور: چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند؟
برخورد قانونی با شناور‌هایی که از طریق جعل اسناد، اقدام به تردد غیر مجاز کرده‌اند
سپاه: مین‌های دریایی دو نفتکش متخلف دیگر را در تنگه هرمز منفجر کردند
سردارجلالی: هوافضای سپاه در کانون بازتعریف معادلات بازدارندگی ایران قرار دارد
سرلشکر رضایی: ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت هنرمند متعهّد و انقلابی کوروش زارعی
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت نویسنده متعهّد و انقلابی منصور انوری
محرومیت هزاران خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت از دریافت زمین رایگان
عارف: اجلاس سران اکو ۱۲ و ۱۳ آذر در تهران برگزار می‌شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
سرلشکر عبداللهی: هر کانون تهدید علیه ایران هدف مستقیم عملیات نامتقارن نیروهای مسلح می‌شود
آتش سوزی یک نفت‌کش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز
عراقچی: روبیو مهملات پمپئو را تکرار می‌کند/ توهمات واهی، عامل شکست سیاست‌های آمریکا
تجربه جنگ اخیر ظرفیت گسترده مردمی را به اثبات رساند
پزشکیان وارد ترکیه شد
نباید اجازه داد تراستی‌ها از منابع ارزی ملت سوءاستفاده کنند
حمله به ایران باعث ایجاد جنگ جهانی سوم می‌شود
واکنش متقابل ایران به اقدام آرژانتین علیه سپاه؛ دو نیروی نظامی این کشور تروریستی اعلام شد
پزشکیان: آمریکا و رژیم صهیونیستی نتیجه جنایات جنگی زشت خود را در انتخاباتشان گرفتند
قالیباف: توسعه روابط راهبردی با چین باید از توافقات کاغذی به همکاری‌های عملیاتی برسد
پاتریوت تمام شد؛ شلیک در ۴۰ روز، تولید در سه سال
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۰ آبان
اعلامیه نفرت انگیز آمریکا را محکوم کنید
سرلشکر وحیدی: میدان‌های حضور مردمی، جلوه‌ای از ظرفیت راهیان نور هستند
اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا (س)
سازمان اکو را باید به جایگاه واقعی خود بازگردانیم
واکنش عراقچی به ادعای مضحک دولت فرانسه
انفجار سومین نفتکش متخلف در تنگه هرمز