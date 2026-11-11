باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ریشه‌های انباشت ناترازی گاز در دهه‌های گذشته و غفلت از مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: «اگرچه در برنامه‌ی هفتم و سیاست‌های دولت گام‌های ارزنده‌ای برای مدیریت مصرف برداشته شده، اما همچنان با فاصله میان عرضه و تقاضا در فصل سرد مواجهیم که توزیع گاز در بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری و اداری را نیازمند تدابیر ویژه می‌کند.»

وی با اشاره به حوادث اخیر در حوزه‌ی زیرساخت‌های انرژی افزود: «امسال به دلیل تخاصمات وحشیانه‌ی دشمنان علیه حوزه‌ی انرژی کشور به‌ویژه در پالایشگاه‌های پارس جنوبی، فشار بیشتری بر ناترازی تحمیل شده است؛ هرچند شرایط به هیچ وجه بحرانی نیست، اما هوشیاری و مدیریت مضاعفی را می‌طلبد.»

شریعتی در تبیین راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت تصریح کرد: «در وهله‌ی نخست، وظیفه‌ی مسئولان است که با تأمین سوخت‌های جایگزین برای بخش صنعت، از لطمه خوردن به رشد اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم جلوگیری کنند. در کنار آن، بهره‌گیری از ابزارهای قانونی از جمله ماده ۴۶ قانون برنامه‌، مکانیزم‌های پاداش صرفه‌جویی و انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، نقش کلیدی در اصلاح الگوی مصرف ایفا می‌کند.»

وی در پایان با اشاره به سوابق درخشان ملت ایران در پوسته‌های گوناگونِ آزمون‌های سخت ملی، خاطرنشان کرد: «همان‌طور که در عرصه‌های جهاد نظامی، طبیعی و اقتصادی انسجام خود را نشان داده‌ایم، در این حوزه‌ی خاص نیز با مشارکت همگانی مردم و مسئولان، ان‌شاءالله سرافراز از این مرحله عبور خواهیم کرد.»