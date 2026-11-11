آیین گرامیداشت وزیر اسبق آموزش‌وپرورش با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس برگزار شد و بر نقش اثرگذار این معلم فقید در تعالی نظام آموزشی تأکید گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در مراسم یادبود و آیین گرامیداشت مرحوم دکتر علی‌اصغر فانی؛ وزیر اسبق آموزش و پرورش، ضمن تسلیت درگذشت این چهره فرهیخته به جامعه فرهنگیان، اظهار کرد: درگذشت یک انسان دانشمند، صرفاً فقدان یک فرد نیست، بلکه از دست دادن حضوری ارزشمند است که چراغ اندیشه را روشن نگه داشته و برای رشد و تعالی نسل‌های آینده تلاش کرده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: چنین محافلی اگرچه با اندوه همراه است، فرصتی برای تأمل در معنای زندگی و چگونگی صرف عمر انسان در مسیر خدمت به دیگران فراهم می‌کند.

کلاری با بیان اینکه شخصیت واقعی افراد را نباید صرفاً در مناصب و مسئولیت‌هایی که بر عهده داشته‌اند جست‌و‌جو کرد، گفت: ارزش و ماندگاری انسان‌ها را باید در اندیشه‌هایی جست‌و‌جو کرد که در ذهن شاگردانشان ریشه دوانده، رفتار‌هایی که در دیگران نهادینه کرده‌اند و نسل‌هایی که مسیر علم و دانش را ادامه می‌دهند.

او ادامه داد: باور داریم میراث علمی و تربیتی دکتر فانی همچنان در جامعه حضور خواهد داشت؛ چراکه ارزش زندگی به طول عمر نیست، بلکه به میزان تأثیرگذاری و اثری است که انسان در زندگی دیگران بر جای می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که پس از رفتنش، دیگران بهتر بیندیشند و مسئولانه‌تر عمل کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با اشاره به شناخت و آشنایی خود از شخصیت مرحوم دکتر فانی، دو ویژگی برجسته ایشان را مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین ویژگی، اخلاق‌مداری و فرهیختگی ایشان در عرصه کاری و زندگی شخصی بود. ایشان شناخت عمیق و ارزشمندی از جایگاه معلمان داشتند و همواره شأن و منزلت این قشر را به‌خوبی درک می‌کردند.

کلاری دومین ویژگی برجسته دکتر فانی را نگاه ویژه ایشان به استقلال و شأن معلمی دانست و تصریح کرد: دکتر فانی به جایگاه استقلال و اقتدار آموزش‌وپرورش و حفظ شأن و منزلت معلمان باور داشتند و این رویکرد را به زیبایی در مسئولیت‌های خود دنبال می‌کردند.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: میراث ماندگار ، فانی ، نسل آینده ، وزارت آموزش و پرورش فارس ، نظام آموزشی
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