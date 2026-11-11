باشگاه خبرنگاران جوان - سعیده صادقی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: استان فارس از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۷ هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی خود افزوده است؛ اقدامی که با جذب ۳۷۶ هزار تن مواد خام کشاورزی، گامی مؤثر در توسعه زنجیره ارزش محصولات، کاهش ضایعات، افزایش ارزش افزوده تولیدات و تقویت زیرساخت‌های صنایع غذایی استان به شمار می‌رود.

او اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۷ واحد تولیدی در زمینه‌های مختلف صنایع تبدیلی بخش کشاورزی موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند که با فعالیت این واحدها، ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان افزایش چشمگیری یافته است.

صادقی افزود: این واحد‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله احداث سردخانه، تولید انواع خوراک آماده دام، طیور و آبزیان، تولید رب گوجه‌فرنگی، پنبه‌پاک‌کنی، بسته‌بندی سبزیجات و فرآورده‌های گوشتی فعالیت دارند و توسعه آنها نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید و فرآوری محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به میزان جذب ماده خام کشاورزی توسط این واحد‌ها بیان کرد: ایجاد ظرفیت‌های جدید فرآوری، امکان نگهداری اصولی محصولات، کاهش ضایعات پس از برداشت، افزایش ماندگاری و ارتقای کیفیت محصولات را فراهم می‌کند و از طریق تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، زمینه رونق اقتصادی و افزایش درآمد فعالان بخش کشاورزی را به وجود می‌آورد.

صادقی همچنین جذب سرمایه‌گذاران در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی با رویکرد توسعه صادرات محصولات کشاورزی را از اولویت‌های مهم این بخش برشمرد و عنوان کرد: توسعه صنایع تبدیلی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت تولید داخلی، زمینه عرضه محصولات فرآوری‌شده با کیفیت و استاندارد به بازار‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در استان فارس خاطرنشان کرد: توسعه متوازن صنایع تبدیلی و غذایی می‌تواند فاصله میان تولید و بازار مصرف را کاهش دهد و با فراهم‌کردن امکان فرآوری محصولات در نزدیکی مراکز تولید، هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری را مدیریت کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت فرآوری و جذب ماده خام کشاورزی در واحد‌های جدید، بیانگر اهمیت سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی فارس است؛ مسیری که با توسعه زیرساخت‌های نگهداری، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری تولیدات استان و تقویت جایگاه آن در بازار‌های ملی و بین‌المللی منجر شود.

پیگیری مطالبات امور اراضی فارس

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با هدف تقویت زیرساخت‌ها، رفع موانع اجرایی و رسیدگی به مطالبات مجموعه امور اراضی استان فارس، نشست بررسی مسائل و مشکلات این مجموعه با حضور محمدمهدی برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی، رحیم زارع، نماینده مردم شهرستان‌های آباده، بوانات و سرچهان در مجلس شورای اسلامی در محل مدیریت امور اراضی استان فارس برگزار شد.

نبی‌الله یزدی بیان کرد: در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مجموعه امور اراضی در سطح ستادی و شهرستانی مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های تقویت توان اجرایی و عملیاتی این مجموعه در حوزه‌های مختلف اداری، فنی و پشتیبانی مطرح شد.

به گفته او، تجهیز و نوسازی امکانات، به‌روزرسانی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تأمین تجهیزات مورد نیاز برای انجام مأموریت‌های سازمانی و ارتقای ظرفیت‌های فنی و عملیاتی از جمله محور‌های اصلی این نشست بود که با هدف افزایش کارآمدی مجموعه امور اراضی و تسهیل ارائه خدمات مورد پیگیری قرار گرفت.

یزدی ادامه داد: موضوع نیروی انسانی و تعیین تکلیف وضعیت قرارداد همکاران شاغل در مجموعه امور اراضی، اعم از کارکنان ستاد استان و شهرستان‌ها، به‌عنوان یکی از مطالبات مهم این مجموعه مطرح شد و درباره ابعاد مختلف آن بحث و بررسی شد.

این مقام مسئول عنوان کرد: به‌منظور تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها و مطالبات مطرح‌شده، پیگیری تلفنی با رئیس سازمان امور اراضی کشور انجام شد و مسائل، نیاز‌ها و درخواست‌های مدیریت امور اراضی استان فارس برای بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم منعکس شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: این پیگیری‌ها با هدف رفع موانع موجود، تقویت امکانات و منابع انسانی و ارتقای توان کارشناسی و اجرایی مدیریت امور اراضی استان فارس انجام شده است؛ مجموعه‌ای که با مسئولیت‌های مهمی همچون حفاظت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از بستر تولید محصولات کشاورزی، نقش مؤثری در حفظ امنیت غذایی و پایداری بخش کشاورزی ایفا می‌کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس