تاریخ برگزاری ۲ مسابقه از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تغییر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو درخواست دو باشگاه استقلال و تراکتور تبریز مبنی بر تعویق مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر این دو تیم و با توجه به حضور ملی‌پوشان آنها در اردوی تیم ملی برای شرکت در تورنمنت بصره و همچنین به منظور فرصت آماده‌سازی بهتر و حضور قدرتمندانه استقلال و تراکتور در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، سازمان لیگ با درخواست تعویق دیدارهای خیبر خرم‌آباد - استقلال و مس شهربابک - تراکتور موافقت کرد.

زمان جدید برگزاری این دو مسابقه معوقه از هفته سیزدهم به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۸ دی

خیبرخرم آباد - استقلال / ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه تختی خرم‌آباد

مس شهربابک - تراکتور تبریز / ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک

برچسب ها: استقلال ، تراکتور ، لیگ برتر فوتبال
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