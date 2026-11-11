باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو درخواست دو باشگاه استقلال و تراکتور تبریز مبنی بر تعویق مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر این دو تیم و با توجه به حضور ملی‌پوشان آنها در اردوی تیم ملی برای شرکت در تورنمنت بصره و همچنین به منظور فرصت آماده‌سازی بهتر و حضور قدرتمندانه استقلال و تراکتور در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، سازمان لیگ با درخواست تعویق دیدارهای خیبر خرم‌آباد - استقلال و مس شهربابک - تراکتور موافقت کرد.

زمان جدید برگزاری این دو مسابقه معوقه از هفته سیزدهم به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۸ دی

خیبرخرم آباد - استقلال / ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه تختی خرم‌آباد

مس شهربابک - تراکتور تبریز / ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک