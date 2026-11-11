باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - در ایام فاطمیه (س) در کوچه و پس کوچه‌های شهر اگر بگیریم هر یک به نوعی ارادت شأن را به بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) نشان می دهند، یکی با برپایی روضه،توزیع اطعام فاطمی و در دیگر سوی شاهد پخت آش نذری به نام حضرت زهرا (س) هستیم.

شهرستان شفت یکی از شهرستان‌های است که یازده سال متوالی به پخت آش نذری در این ایام مشغول است، یکی از موضوعاتی که قابل توجه بود پخت آش نذری از ۱۸دیگ به ۳۵۰دیگ بود لذا با این موضوع تماسی با متولی این امر بسیار ارزشمند انجام دادم؛

سید نقی موسویان، مسئول هئیت متوسلین حضرت زهرا (س) شهرستان شفت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: از سال ۹۵ پخت آش نذری با ۱۸دیگ در این شهرستان آغاز شد.

موسویان با بیان اینکه ۱۸دیگ به نیت عمر با برکت حضرت زهرا (س) در سال اول انتخاب شد، افزود: پخت آش هر سال نسبت به سال گذشته با استقبال و مشارکت ویژه عموم مردم همراه شد.

وی با اشاره به اینکه سال های اول این ضیافت در مسجد جامع این شهرستان پخت می شد، اذعان داشت: بعد از ۴ سال به ۴۰دیگ رسید و امسال که یازدهمین ضیافت پخت آش نذری در این شهرستان است به ۳۵۰دیگ رسیده است.

مسئول هئیت متوسلین حضرت زهرا (س) شهرستان شفت با اشاره به اینکه این ضیافت حتی در دوران کرونا تعطیل نشد، گفت: امسال بیش از ۸۰تن آش در این شهرستان با مشارکت خیرین و مردم پخت می‌شود.

موسویان اذعان داشت: برای هریک دیگ آش تقریبا ۳۰نفر در هر خانه در حال فعالیت هستند و سبزی و پیاز و حبوبات آش را برای پخت روز شهادت حضرت زهرا ( س) آماده می‌کنند.

وی اذعان داشت: در پخت آش نذری امسال بیش از ۸ هزار نفر در این شهرستان به طرق مختلف همراهی و کمک می‌کنند.



مسئول هئیت متوسلین حضرت زهرا (س) شهرستان شفت تصریح کرد: در هر یک از محافل و خانه‌های که در حال پخت آش نذری هستند روضه و مداحی ایام فاطمیه (س) و همچنین اطعام فاطمی پخت و توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تقریبا سه ماهی است که برای ثبت نام و تدارک این محفل در شهرستان فعال هستیم،گفت: تدارکات اصلی آش نذری را بانوان این شهرستان عهده دار هستند.

موسویان خاطر نشان ساخت: در ۴۴ مسجد و بقعه این شهرستان ۷۰ دیگ آش پخت می‌شود.

مسئول هئیت متوسلین حضرت زهرا (س) شهرستان شفت با اشاره به اینکه قیمت کالا‌های اساسی امسال چندین برابر افزایش داشته است،گفت:، اما در این شرایط ، افزایش قیمت‌ها سبب نشد که این ضیافت نورانی برپا نشود.



وی با تاکید بر اینکه عشق به ائمه اطهار (ع) برپایی این ضیافت را در این سال ها پا برجا نگهداشته است، گفت: شهید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای بار‌ها در سخنان شان فرموده‌اند که ایام فاطمیه باید مثل عاشورا برگزار شود.

موسویان با اشاره به اینکه هرساله از دفتر رهبری با بنده برای برگزاری این ضیافت تماس می‌گرفتند،گفت: تماس به سبب گفتن خدا قوت برای برگزاری این محفل و همچنین کمک به نیازمندان توصیه می‌شد.

وی با تشکر از نماینده ولی فقیه گیلان و اردبیل و همچنین نماینده مجلس شهرستان شفت اظهار داشت: از استاندار و مدیران گیلان و همچنین از رسانه‌های استانی دعوت می‌شود از نزدیک با ضیافت فاطمی این شهرستان آشنا شوند و به خصوص رسانه‌ها با حضورشان در این ضیافت در انعکاس این فعالیت مذهبی و فرهنگی کوشا باشند.

موسویان اظهار داشت : در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) هرخانه که پرچم سبزی بر سردر آن آویخته با یک یا چند دیگ آش نذری میزبان عموم مردم است.