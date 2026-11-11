۹ نفر از اعضای خانواده جان اف. کندی با طرح شکایتی قضایی خواستار توقف ساخت طاق پیروزی ۷۶ متری ترامپ در واشنگتن شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خانواده جان اف. کندی، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا شکایتی را در دادگاهی آمریکایی ثبت کردند و خواستار توقف طرح دونالد ترامپ برای ساخت «طاق پیروزی» با ارتفاع بیش از ۷۶ متر در شهر واشنگتن شدند. آنها معتقدند اجرای این پروژه به جایگاه تاریخی آرامگاه خانواده کندی و محیط اطراف آن آسیب می‌زند.

خانواده کندی در اسناد قضایی اعلام کردند طاقی که قرار است ساخته شود، چشم‌انداز آرامگاه جان کندی و اعضای خانواده‌اش در گورستان ملی «آرلینگتون» را مسدود می‌کند و این مسئله «یکی از عناصر اساسی طراحی آرامگاه» را از بین می‌برد.

آنها همچنین افزودند محل احداث این سازه، خط دید مستقیم میان بنای یادبود لینکلن و گورستان آرلینگتون را قطع خواهد کرد؛ محوری بصری که برای نمادسازی وحدت آمریکا پس از جنگ داخلی طراحی شده است.

در این شکایت، نام ۹ نفر از اعضای خانواده کندی به‌عنوان شاکی ثبت شده است، اما نام رابرت کندی جونیور، وزیر بهداشت کنونی آمریکا، در میان آنها دیده نمی‌شود.

گورستان آرلینگتون که در نزدیکی واشنگتن قرار دارد، محل دفن جان اف. کندی، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، همسرش ژاکلین کندی اوناسیس و دو فرزندشان است. همچنین رابرت و ادوارد کندی، دو برادر جان کندی که هر دو عضو مجلس سنای آمریکا بودند، و ایتل کندی، همسر رابرت، در این گورستان دفن شده‌اند.

یادمان جان اف. کندی که بر فراز تپه‌ای در داخل این گورستان قرار دارد، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های آن برای بازدیدکنندگان است. این مکان روزانه هزاران بازدیدکننده دارد و در کنار آرامگاه سرباز گمنام، از مهم‌ترین بخش‌های گورستان آرلینگتون به شمار می‌رود.

پیش‌تر، یک قاضی فدرال در اوایل ماه نوامبر دستور توقف عملیات ساخت این طاق را به مدت دو هفته صادر کرده بود تا فرصت بررسی اعتراض‌های حقوقی مطرح‌شده علیه این پروژه فراهم شود؛ پروژه‌ای که عملیات ساخت آن هنوز آغاز نشده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جان اف کندی ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
لولا: توجه جهان از تغییرات اقلیمی به تسلیحات و تعرفه‌ها معطوف شده است
کنگره آمریکا به دنبال افشای ابعاد تازه شبکه اپستین
رئیس یو‌اف‌سی پیشنهاد ترامپ برای سخنگویی کاخ سفید را رد کرد
شکست ترامپ و آغاز نبرد جانشینی؛ جمهوری‌خواهان در آستانه دوران پساترامپ
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مشاجره لفظی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران
بسنت در پی تهدید‌های منتسب به ایران به پایگاه نظامی پناه برد
تقلای نتانیاهو برای جلوگیری از تشکیل کابینه رقیب
ترامپ به چین پیشنهاد جایگزینی نفت ایران با نفت آمریکا را داد
کنگره آمریکا به دنبال افشای ابعاد تازه شبکه اپستین
سرلشکر رضایی پایگاه‌های دوردست آمریکا را تهدید کرد
تلاش برای استیضاح هگزت ناکام ماند و ترامپ او را یک «میهن‌پرست» خواند!
گزارش بلومبرگ درباره تداوم توان موشکی ایران پس از جنگ
افزایش قیمت نفت در سایه تنش‌ها در تنگه هرمز
حادثه برای یک نفتکش در تنگه هرمز
آخرین اخبار
لولا: توجه جهان از تغییرات اقلیمی به تسلیحات و تعرفه‌ها معطوف شده است
توافق روسیه و اوکراین برای تبادل گسترده اسرا در مذاکرات ابوظبی
شکایت خانواده کندی برای توقف پروژه «طاق پیروزی» ترامپ
گزارش بلومبرگ درباره تداوم توان موشکی ایران پس از جنگ
ترامپ به چین پیشنهاد جایگزینی نفت ایران با نفت آمریکا را داد
سرلشکر رضایی پایگاه‌های دوردست آمریکا را تهدید کرد
جنگنده سعودی از تیررس پدافند یمن فرار کرد
هشدار روسیه درباره احتمال ازسرگیری درگیری در منطقه
افزایش قیمت نفت در سایه تنش‌ها در تنگه هرمز
تقلای نتانیاهو برای جلوگیری از تشکیل کابینه رقیب
مصر حضور نظامیان خود در عربستان را تائید کرد
کنگره آمریکا به دنبال افشای ابعاد تازه شبکه اپستین
حادثه برای یک نفتکش در تنگه هرمز
تلاش برای استیضاح هگزت ناکام ماند و ترامپ او را یک «میهن‌پرست» خواند!
مشاجره لفظی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران
بسنت در پی تهدید‌های منتسب به ایران به پایگاه نظامی پناه برد
بازداشت نظامی آمریکایی در انگلیس به ظن جاسوسی
ونس تلاش برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا را «نمایشی مضحک» خواند!
یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت ۱۰۹ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
توافق گروه هفت درباره ضرورت جلوگیری از خلأ امنیتی در لبنان
آسیب دیدن شناور شرکت نفت ابوظبی در پی حمله در آب‌های امارات
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در سواحل عمان
زلنسکی مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی را «سازنده و محتوایی» توصیف کرد
هرتزوگ از کنست خواست مانع برگزاری انتخابات مجدد شود
یمن از حمله به فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی عربستان خبر داد
روبیو: نیازی به عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست
ادعای هگست: تلاش برای استیضاح من شکست می‌خورد