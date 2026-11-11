۹ نفر از اعضای خانواده جان اف. کندی با طرح شکایتی قضایی خواستار توقف ساخت طاق پیروزی ۷۶ متری ترامپ در واشنگتن شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خانواده جان اف. کندی، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا شکایتی را در دادگاهی آمریکایی ثبت کردند و خواستار توقف طرح دونالد ترامپ برای ساخت «طاق پیروزی» با ارتفاع بیش از ۷۶ متر در شهر واشنگتن شدند. آنها معتقدند اجرای این پروژه به جایگاه تاریخی آرامگاه خانواده کندی و محیط اطراف آن آسیب می‌زند.

خانواده کندی در اسناد قضایی اعلام کردند طاقی که قرار است ساخته شود، چشم‌انداز آرامگاه جان کندی و اعضای خانواده‌اش در گورستان ملی «آرلینگتون» را مسدود می‌کند و این مسئله «یکی از عناصر اساسی طراحی آرامگاه» را از بین می‌برد.

آنها همچنین افزودند محل احداث این سازه، خط دید مستقیم میان بنای یادبود لینکلن و گورستان آرلینگتون را قطع خواهد کرد؛ محوری بصری که برای نمادسازی وحدت آمریکا پس از جنگ داخلی طراحی شده است.

در این شکایت، نام ۹ نفر از اعضای خانواده کندی به‌عنوان شاکی ثبت شده است، اما نام رابرت کندی جونیور، وزیر بهداشت کنونی آمریکا، در میان آنها دیده نمی‌شود.

گورستان آرلینگتون که در نزدیکی واشنگتن قرار دارد، محل دفن جان اف. کندی، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، همسرش ژاکلین کندی اوناسیس و دو فرزندشان است. همچنین رابرت و ادوارد کندی، دو برادر جان کندی که هر دو عضو مجلس سنای آمریکا بودند، و ایتل کندی، همسر رابرت، در این گورستان دفن شده‌اند.

یادمان جان اف. کندی که بر فراز تپه‌ای در داخل این گورستان قرار دارد، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های آن برای بازدیدکنندگان است. این مکان روزانه هزاران بازدیدکننده دارد و در کنار آرامگاه سرباز گمنام، از مهم‌ترین بخش‌های گورستان آرلینگتون به شمار می‌رود.

پیش‌تر، یک قاضی فدرال در اوایل ماه نوامبر دستور توقف عملیات ساخت این طاق را به مدت دو هفته صادر کرده بود تا فرصت بررسی اعتراض‌های حقوقی مطرح‌شده علیه این پروژه فراهم شود؛ پروژه‌ای که عملیات ساخت آن هنوز آغاز نشده است.

منبع: المیادین