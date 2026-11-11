باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه، با اشاره به اهمیت آمادگی پیش از آغاز فصل سرما و در تشریح تمهیدات زمستانی اظهار داشت: در راستای اجرای تمهیدات زمستانی و افزایش آمادگی لازم برای مواجهه با بارش‌های برف و یخبندان، اقدامات موردنیاز برای تأمین و استقرار تجهیزات و امکانات موردنیاز در معابر اصلی و برف‌گیر نواحی ۹گانه منطقه ۴ آغاز شده است.

شهردار منطقه ۴ تأکید کرد: تأمین و تجهیز مخازن نگهداری شن و نمک و استقرار آنها در نقاط پیش‌بینی‌شده، از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای آمادگی برای شرایط جوی زمستانی به شمار می‌رود.

وی افزود: این اقدامات با هدف تسهیل عملیات برف‌روبی، پیشگیری از لغزندگی معابر و کاهش مخاطرات ناشی از یخ‌زدگی در دستور کار قرار گرفته است تا در زمان بارش‌ها، خدمات‌رسانی به شهروندان با آمادگی و سرعت بیشتری انجام شود.

موسوی همچنین بر تداوم تمهیدات و آمادگی کامل عوامل خدمات شهری در نواحی ۹گانه برای مدیریت شرایط احتمالی ناشی از بارش برف و یخبندان تأکید کرد. در این راستا، فرزاد هنرور، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه، نیز با اشاره به اهمیت آمادگی پیش از آغاز فصل سرما در تشریح جزئیات این طرح اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تجهیزات و ادوات لازم در نقاط پیش‌بینی‌شده مستقر شده و عوامل اجرایی در آمادگی کامل قرار دارند تا در صورت بارش برف و بروز یخبندان، عملیات برف‌روبی و یخ‌زدایی معابر در کمترین زمان ممکن و با بیشترین سرعت و کیفیت انجام شده و از بروز هرگونه اختلال در تردد شهروندان و خدمات‌رسانی جلوگیری به عمل آید.