هم‌زمان با پایدار شدن شرایط جوی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق شهری انتظار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - براساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان، در مناطق مختلف استان به‌ویژه نیمه جنوبی و برخی نقاط غربی و مرکزی، بارش باران و در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از بعدازظهر امروز به‌تدریج از فعالیت سامانه بارشی کاسته شده و بارش‌های پراکنده و کاهش ابر در سطح استان رخ خواهد داد.

همچنین با عبور این سامانه بارشی، کاهش دما از امشب تا صبح پنج‌شنبه ۲۱ آبان در استان گزارش خواهد شد و برای صبح پنج‌شنبه در برخی نقاط به‌ویژه گردنه‌های کوهستانی، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی انتظار می‌رود.

علاوه بر این، با پایدار شدن شرایط جوی، در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه (۲۱ و ۲۲ آبان) در مناطق پرجمعیت شهری، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

در بخش میزان بارش‌های ثبت‌شده تا ساعت ۱۲:۳۰ امروز، شهرستان فیروزآباد با ثبت ۱۲.۶ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است و میزان بارندگی ثبت‌شده در شیراز نیز تا ساعت مذکور ۶.۴ میلی‌متر اعلام شد.

برچسب ها: وضعیت ، آب و هوا ، بارش باران ، کاهش دما ، مه گرفتگی
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