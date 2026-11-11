باشگاه خبرنگاران جوان - محمد امیر محمدی ؛ نشست خبری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز با حضور انوشیروان پیشدار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

پیشدار در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه و یاد و خاطره زنده‌یاد «کوروش زارعی»، هنرمند فقید تئاتر دینی و مقاومت و بنیان‌گذار «تئاتر بچه‌های مسجد»، رویکرد اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی را گذار از الگوی «کتابخانه‌محور» به «جامعه‌محور» عنوان کرد و گفت: توسعه کمی کتابخانه‌ها در کنار کیفیت دسترسی، ارتقای تجربه مخاطبان و اثربخشی خدمات در کانون توجه قرار دارد. توزیع جغرافیایی با اولویت مناطق کم‌برخوردار، رایگان‌سازی دسترسی و افزایش نقش کتابداران در انتخاب منابع بر اساس نیازسنجی بومی (طرح شهرزاد) از محورهای اصلی این سیاست است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان با اعلام اینکه مجموع نقاط خدمت کتابخانه‌ای در استان به ۱۲۶ نقطه شامل ۷۴ باب کتابخانه عمومی و ۱۸ سالن مطالعاتی رسیده است، تصریح کرد: در یک سال گذشته، سه پیشخوان کتاب در مناطق محروم از جمله روستای «کمشک» بستک و شهر «سیریک» راه‌اندازی شده و دو دستگاه خودروی کتابخانه سیار جدید نیز با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان برای پوشش مناطق فاقد کتابخانه ثابت در بندرعباس و میناب (یادمان شجره) به ناوگان استان افزوده شده است.

وی از برگزاری ۲۷۰۰ برنامه فرهنگی و محفل ادبی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: ایجاد کتابخانه‌های نسل چهارم با فضاهای مشارکتی، کارگاه‌های خلاق و محیط‌های ویژه کودکان و نوجوانان در دستور کار است که نخستین مورد آن در بندرلنگه (کتابخانه جاویدالاثر نجفی) تا بهمن‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

پیشدار در پایان با اشاره به رتبه بیستم استان در شاخص سرانه زیربنا، ابراز امیدواری کرد با تزریق ۹۰ میلیارد تومان اعتبار جدید و پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی، پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس طی یک تا دو سال آینده تکمیل شده و به چرخه خدمات‌رسانی فرهنگی استان اضافه شود.