رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای به استاندار مازندران، بر ضرورت حفاظت از درختان و پوشش جنگلی هیرکانی حاشیه رودخانه‌ها و جلوگیری از قطع درختان سرپا تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، شینا انصاری در این نامه با اشاره به اهمیت جنگل‌های ارزشمند هیرکانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میراث‌های طبیعی و زیستی کشور و بخشی از میراث طبیعی جهانی، بر نقش حیاتی پوشش گیاهی حاشیه رودخانه‌ها در حفظ تعادل اکولوژیک، پایداری منابع آب و خاک و حفاظت از تنوع زیستی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پوشش درختی حاشیه رودخانه‌ها از طریق تثبیت بستر و کناره‌های رودخانه، کاهش سرعت رواناب سطحی، افزایش نفوذپذیری خاک و جلوگیری از فرسایش، نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب دارد، افزود: این پوشش گیاهی همچنین زیستگاه و کریدور حرکتی گونه‌های جانوری محسوب می‌شود و در حفظ پیوستگی زیستگاهی، تأمین منابع غذایی حیات‌وحش و کیفیت آب نقش اساسی دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه با اشاره به پیامد‌های تخریب پوشش گیاهی حاشیه رودخانه‌ها، نسبت به کاهش تنوع زیستی، گسست زیستگاه‌ها و افزایش آسیب‌پذیری اکوسیستم‌های طبیعی هشدار داد.

انصاری با تأکید بر ضرورت پیشگیری از خسارات جبران‌ناپذیر ناشی از تخریب پوشش گیاهی حاشیه رودخانه‌ها و در راستای ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از استاندار مازندران خواست دستور دهد دستگاه‌های اجرایی استان، از جمله شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل حفاظت محیط‌زیست، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها، در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مرتبط با رودخانه‌ها، ملاحظات حفاظت از تنوع زیستی و پوشش جنگلی حاشیه رودخانه‌ها را رعایت کرده و از هرگونه قطع درختان سرپا در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

در این نامه همچنین بر ضرورت مدیریت اصولی درختان شکسته و افتاده در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید شده و آمده است که صرفاً در موارد خاصی که تجمع این درختان ممکن است موجب انسداد رودخانه‌ها و مجاری آبی شود، تصمیم‌گیری باید از طریق کمیته‌ای متشکل از استانداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دادستانی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست و نمایندگان دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و بر مبنای ملاحظات علمی و حفاظتی انجام شود.

برچسب ها: هیرکانی ، حفاظت محیط زیست
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