باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ براساس آمارهای رسمی شرکت گاز آذربایجان‌غربی در دوره سرد سال گذشته ۳۱ هزار و ۱۷۷ مشترک گاز در استان در پله چهارم مصرف و در گروه بدمصرف‌ها جای گرفتند رقمی که زنگ خطری جدی برای پایداری جریان انرژی در فصل سرما به شمار می‌رود.

جمشید درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با تشریح آمار تفکیکی مصرف گاز در استان اظهار کرد: از مجموع مشترکان ۶۷۹ هزار و ۱۰۹ مشترک در پله نخست و ۲۵۲ هزار و ۴۷۹ مشترک در پله دوم قرار داشتند که در مجموع ۸۰ درصد مشترکان مشمول این گروه‌ها مصرفی متعارف و استاندارد داشته‌اند.

وی افزود: در همین بازه زمانی ۱۹ هزار و ۸۷۴ مشترک در پله سوم گروه پرمصرف‌ها و ۳۱ هزار و ۱۷۷ مشترک نیز در پله چهارم گروه بدمصرف‌ها شناسایی شدند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به توسعه شبکه گازرسانی و افزایش تعداد مشترکان استان تا نیمه آبان‌ماه سال جاری تصریح کرد: در حال حاضر شمار مشترکان گاز استان به یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۶۳۱ مشترک رسیده که از این تعداد ۹۴۹ هزار و ۹۶۹ مشترک شهری و مابقی روستایی هستند که نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ هزار مشترک افزایش نشان می‌دهد.

درستکار با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف بهینه انرژی خاطرنشان کرد: مشترکانی که سال گذشته در پله‌های پرمصرف و بدمصرف قرار داشتند باید با رعایت الگوی صحیح استفاده از وسایل گرمایشی میزان مصرف خود را تعدیل کنند چرا که تداوم این روند علاوه بر به خطر انداختن پایداری تأمین انرژی، می‌تواند هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری را در قبوض گازبهای آنان رقم بزند.