ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان، اثر «پتروس اِنی» ساخته آنتونیو پاپالاردو آهنگساز ایتالیایی را اجرا می‌کند و نشست ماهانه خانه موسیقی ایران پس از وقفه‌ای چندماهه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان چهارشنبه (۲۷ آبان‌ماه) ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت، اثر سمفونیک «پتروس اِنی» ساخته آنتونیو پاپالاردو آهنگساز ایتالیایی را اجرا می‌کند؛ اثری با خاستگاه تاریخی و مذهبی که به مناسبت پانصدمین سالگرد آغاز ساخت بنای جدید کلیسای سن‌پیتر واتیکان خلق شده و اجرای آن در تهران، فرصتی برای بازنمایی ظرفیت‌های موسیقی در گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها و ادیان فراهم می‌آورد.

این اثر که در قالب یک اوراتوریوی سمفونیک ـ آوازی خلق شده، سال ۲۰۰۶ و به مناسبت پانصدمین سالگرد آغاز ساخت بنای جدید کلیسای سن‌پیتر در واتیکان، به سفارش این نهاد ساخته و اجرا شد. عنوان «پتروس اِنی» برگرفته از عبارتی یونانی به معنای «پطرس اینجاست» است؛ عبارتی که بر اساس روایت تاریخی، از کتیبه‌ای کشف‌شده در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی زیر محراب کلیسای سن‌پیتر اقتباس شده و به حضور و جایگاه تاریخی پطرس حواری اشاره دارد.

پاپالاردو در این اثر، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موسیقی سمفونیک و آوازی، روایتی موسیقایی از زندگی و رسالت پطرس حواری، از دعوت و ایمان‌آوردن تا رنج، شهادت و تجلیل از میراث او ارائه می‌کند. این ترکیب موسیقایی، ارکستر بزرگ و گروه کر را در بر می‌گیرد و با تکیه بر سنت موسیقی کلاسیک و اپرایی ایتالیا شکل گرفته است.

انتخاب زمان اجرای این اثر در تهران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ ۱۸ نوامبر، برابر با ۲۷ آبان‌ ماه، سالروز تقدیس بنای کنونی کلیسای سن‌پیتر در واتیکان است که در سال ۱۶۲۶ میلادی انجام شد. این مناسبت در سال جاری میلادی با چهارصدمین سالگرد تقدیس این بنای تاریخی همزمان شده است؛ بنایی که از مهم‌ترین نمادهای تاریخی و مذهبی جهان مسیحیت به شمار می‌رود. از این منظر، اجرای «پتروس اِنی» در همین تاریخ، پیوندی معنادار میان خاستگاه تاریخی اثر و محل اجرای آن برقرار می‌کند.

اجرای این اثر در تهران، افزون بر معرفی بخشی از میراث موسیقایی ایتالیا، بر ظرفیت هنر و به‌ ویژه موسیقی ارکسترال در ایجاد زمینه‌های گفت‌وگو، همدلی و تعامل میان فرهنگ‌ها و سنت‌های دینی تأکید دارد؛ زبانی مشترک که می‌تواند فراتر از مرزهای جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی، مفاهیمی چون صلح، معنویت و همزیستی را بازتاب دهد.

در این اجرا ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان، این اثر را با بازنگری و تنظیم متناسب با ظرفیت‌های اجرایی ارکستر روی صحنه خواهد برد.

منبع: بنیاد رودکی

برچسب ها: ارکستر سمفونیک ، اجرای کنسرت
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