رئیس هیئت مذاکره‌کننده روسیه از توافق مسکو و کی‌یف برای انجام یک تبادل گسترده اسرا در مذاکرات ابوظبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر مدینسکی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده روسیه، اعلام کرد مذاکرات ابوظبی در فضایی دوستانه و با رویکردی عمل‌گرایانه برگزار شد و موضوع ساختار امنیت اروپا یکی از محور‌های اصلی این مذاکرات بود.

وی همچنین تاکید کرد که هیچ گفت‌وگویی با نمایندگان کشور‌های اروپایی در ابوظبی انجام نشده است. مدینسکی در ادامه از توافق برای برگزاری یک تبادل گسترده جدید اسرا خبر داد و گفت: «درباره انجام یک تبادل گسترده جدید اسرا توافق کردیم و جزئیات آن را بعدا اعلام خواهیم کرد.»

مذاکرات ابوظبی در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ آبان) با میانجیگری آمریکا و با حضور هیئت‌های روسیه، اوکراین و ایالات متحده برگزار شد. هدف اصلی این نشست‌ها بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین، ترتیبات امنیتی پس از جنگ و کاهش تنش میان مسکو و کی‌یف بود.

این مذاکرات نخستین دور گفت‌وگوهای مستقیم روسیه و اوکراین از ماه فوریه به شمار می‌رود. هیئت آمریکایی را استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا، هدایت کردند. ریاست هیئت روسیه بر عهده ولادیمیر مدینسکی و ریاست هیئت اوکراینی بر عهده رستم عمروف، رئیس سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، بود.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
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