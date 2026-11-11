دانشگاه آزاد اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای درباره عدم اعتبار بورسیه‌های متفرقه و سوءاستفاده از نام دانشگاه اعلام کرد: اعطای هرگونه بورسیه تحصیلی به دانشجویان بین‌الملل، منحصراً و فقط از طریق معاونت بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی اطلاع‌رسانی و پیگیری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه آزاد اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای درباره عدم اعتبار بورسیه‌های متفرقه و سوءاستفاده از نام دانشگاه اعلام کرد: اعطای هرگونه بورسیه تحصیلی به دانشجویان بین‌الملل، منحصراً و فقط از طریق معاونت بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی اطلاع‌رسانی و پیگیری می‌شود.

اطلاعیه‌ها و ادعاهای منتشرشده از سوی برخی مؤسسات پیرامون بورسیه تحصیلی، هیچ‌گونه صحت و اعتباری نداشته و نوعی سوءاستفاده از نام و اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی محسوب می‌شود.

به متقاضیان توصیه می‌شود برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اخبار و فراخوان‌های مربوطه را صرفاً از مجاری رسمی دانشگاه آزاد اسلامی دنبال کنند.

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامی ، بورسیه دانشجو
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