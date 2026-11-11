باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سیدمحی‌الدین طاهری، تولیت آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین‌حسین (ع)، در مراسم غبارروبی حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین‌حسین (ع) که با حضور فرمانده و نیرو‌های یگان امنیتی امین ولایت، جانشین فرماندهی سپاه فجر در قرارگاه احمدبن موسی، مسئولین اوقاف و خادمان و زائران برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات نیرو‌های امنیتی و خادمان این آستان مقدس، خدمت به حرم‌های مطهر اهل‌بیت (ع) و تأمین امنیت زائران را افتخاری بزرگ و توفیقی الهی دانست.

او گفت: حرم‌های مطهر امامزادگان واجب‌التکریم، خود شهر‌هایی معنوی هستند که برکت و هویت شهر شیراز به وجود مقدس این بزرگواران وابسته است و شما عزیزان با تلاش و مجاهدت خود، مسئولیت مهم تأمین امنیت این اماکن مقدس و آرامش زائران را بر عهده دارید.

طاهری با تقدیر از مجاهدت نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های امنیتی افزود: حضور در مسیر خدمت به اسلام، ولایت و حفاظت از حریم اهل‌بیت (ع) توفیقی نیست که نصیب هرکسی شود. شما عزیزان با پذیرفتن این مسئولیت، در مسیر ارزشمندی گام برداشته‌اید و شایسته قدردانی هستید.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین‌حسین (ع) با اشاره به آموزه‌های سوره مبارکه حجرات و اهمیت ولایت‌مداری تصریح کرد: قرآن کریم در آیات مختلف، وظایف مؤمنان در برابر خداوند، پیامبر اکرم (ص) و اولیای الهی را تبیین کرده است. ولایت‌مداری و تبعیت از ولی امر، از ارزش‌های اساسی جامعه اسلامی است و نیرو‌های مسلح کشور در این مسیر همواره مسئولیت مهمی بر عهده داشته‌اند.

او با اشاره به خدمات و فداکاری‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح کشور خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها در دوران امام راحل عظیم الشأن، قائد شهید بزرگوارمان اعلی الله مقامهما و رهبری معظم و فرمانده کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی و در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، در مسیر دفاع از اسلام و کشور ایستادگی کرده‌اند و با وجود فشار‌ها و تحریم‌ها، از مسئولیت خود عقب‌نشینی نکرده‌اند. این روحیه ایثار و مقاومت، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت پرهیز از غرور و خودبزرگ‌بینی گفت: یکی از آسیب‌هایی که می‌تواند انسان را از مسیر بندگی دور کند، غرور است. هر اندازه انسان در مسیر خدمت و مجاهدت پیشرفت می‌کند، باید بیشتر مراقب نفس خود باشد؛ چراکه شیطان برای انحراف انسان‌های مؤمن و مجموعه‌هایی که در مسیر حق گام برمی‌دارند، تلاش بیشتری می‌کند.

او با اشاره به سیره فرماندهان و شهدای والامقام دفاع مقدس و انقلاب اسلامی اظهار داشت: فرماندهان شهید الگو‌های برجسته ایثار و اخلاص، با وجود مسئولیت‌های بزرگ، همواره روحیه تواضع و بندگی داشتند. آنان خود را خدمتگزار مردم و نظام اسلامی می‌دانستند و همین اخلاص و دوری از غرور، رمز ماندگاری و عزت آنان بود.

دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش مردم تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب (ره) بر ضرورت آرامش و امنیت مردم تأکید داشتند، انتظار می‌رود نیرو‌های خدوم امنیتی با تلاش مستمر خود، زمینه احساس امنیت و آرامش واقعی را برای مردم و زائران فراهم کنند.

طاهری در پایان ضمن تشکر از فرماندهان، کارکنان یگان امنیتی حرم مطهر، حوزه نمایندگی ولی فقیه، خادمان و تمامی عوامل اجرایی مراسم غبارروبی، اظهار داشت: ما خادمان این آستان مقدس، خود را خدمتگزار شما می‌دانیم و از زحمات و همکاری همه عزیزانی که برای حفظ حرمت و امنیت این مکان مقدس تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

منبع: حرم سیدعلاءالدین حسین