مسیر آزادراه پردیس-تهران از ۲۰ آبان به مدت ۱۰ شب مسدود و تردد از مسیر جایگزین جاده قدیم جاجرود خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسیر پردیس به تهران از شب چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ شب متوالی، هر شب از ساعت ۲۲ تا ۵ بامداد روز بعد مسدود خواهد بود.

آخرین نوبت انسداد از ساعت ۲۲ جمعه ۲۹ آبان تا ساعت ۵ بامداد شنبه ۳۰ آبان ادامه دارد.

رانندگان برای سفر از پردیس به تهران در ساعات انسداد، از جاده قدیم تهران–پردیس (محور جاجرود) استفاده کنند. تردد در مسیر تهران به پردیس در تمام این مدت طبق روال عادی برقرار است.

این محدودیت به‌منظور ایمن‌سازی ترانشه کیلومتر ۹، بالای دهانه خروجی تونل شماره ۴، اعمال می‌شود. در بازدید میدانی، شکافی عمیق در لبه بالایی ترانشه مشاهده شده است.

با توجه به بارندگی‌های اخیر و احتمال نفوذ آب به شکاف، عملیات برداشت مصالح در ساعات کم‌تردد شب انجام می‌شود تا هنگام کار، خودرویی از زیر محل برداشت عبور نکند.

شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.

منبع: شرکت آزادراه پردیس

برچسب ها: آزادراه ، پردیس تهران
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